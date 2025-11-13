Bra: torna il Premio Arpino, dedicato ai libri di letteratura per ragazzi

Anche quest’anno, in vista dell’edizione 2026 del Salone del Libro per Ragazzi in programma dal 20 al 24 maggio prossimi, la Città di Bra bandisce la 26esima edizione del “Premio Giovanni Arpino”, dedicato ai libri di letteratura per ragazzi.

Il concorso è rivolto a tutti gli/le autori/ici e case editrici che potranno partecipare per le seguenti categorie:

libri per bambini dai 3 ai 5 anni – sezione “Marmocchi”

libri per bambini dai 6 agli 11 anni – sezione “Giovani lettori”

libri per ragazzi dai 12 ai 14 anni – sezione “Lettori emergenti”

libri per ragazzi dai 15 ai 18 anni – sezione “Young Adult”

premio speciale illustrazione

Il bando e il modello di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it , sezione Amminstrazione – uffici – Cultura e Manifestazioni (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/letteratura-per-ragazzi-il-premio-giovanni-arpino ).

Le opere potranno essere presentate direttamente dall’autore/ice o tramite la casa editrice che le ha pubblicate. I libri dovranno essere inviati entro il 27 febbraio 2026 al Comitato organizzatore del premio presso l’ufficio Cultura del Comune di Bra – Piazza Caduti per la Libertà 20 – 12042 Bra. Le opere selezionate dalla giuria, composta dagli studenti delle scuole braidesi, saranno comunicate entro aprile 2026.

Al primo e secondo classificato di ogni categoria sarà assegnato un premio in denaro, oltre a un premio speciale per la sezione illustrazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 24 maggio 2026 al Movicentro di Bra, nell’ambito degli eventi del Salone del Libro per Ragazzi. A conclusione del Premio i lavori presentati saranno destinati alla Biblioteca Comunale e alle biblioteche delle Scuole del territorio.