Caso “Per Mano”, la cooperativa Valentina: “Parlare di gravi maltrattamenti e associare il nostro a tali eventi può generare fraintendimenti"

In seguito all’articolo pubblicato due giorni fa, l’11 novembre, circa gli urgenti provvedimenti sulla vicenda riguardante la cooperativa sociale “Per Mano” (leggi qui) recentemente oggetto di un’indagine della Procura di Cuneo, che ha portato al sequestro preventivo di quattro strutture e all’arresto di diversi dirigenti e operatori per maltrattamenti su ospiti con gravi disabilità psichiche e disturbi dello spettro autistico, ci giunge oggi, giovedì 13 novembre, una lettera da parte degli operatori della cooperativa Valentina.

Nello specifico, si tratta di una precisazione circa quanto letto sull’interpellanza del consigliere comunale e capogruppo dei Beni Comuni, Ugo Sturlese, che richiama ad un precedente episodio denunciato nel 2022 circa comportamenti opachi da parte di tre amministratori della “Valentina”, definendo insufficiente l’attuale modello gestionale a contratto con le cooperative che, a suo parere, lascia margini per gravi abusi nella“cura” degli ospiti più vulnerabili:

“Siamo Monica Bruno, Marco Carignano, Silvia Cicale, Ramona Ghio, Stèphanie Angelini, Agostino Battisti, Armanda Fissolo, Cristina Abello, Clara Gianti, Anna Rosso e Marco Giorgis, gli operatori della Comunità Valentina. Con la presente desideriamo chiarire la nostra posizione. Riteniamo infatti opportuno evidenziare come quelle parole possano risultare equivoche, poiché parlare di gravi maltrattamenti ed associare il nome della Valentina a tali eventi può generare fraintendimenti.

La vicenda del 2022 riguardante la nostra cooperativa non era legata a maltrattamenti verso gli ospiti e non dev’essere pertanto associata erroneamente alle accuse ed a quanto sta accadendo invece per la cooperativa ‘Per Mano’. Desideriamo precisare che, nonostante le numerose difficoltà che il nostro quotidiano lavoro comporta, ci poniamo l’obiettivo di garantire alla nostra utenza un ambiente sereno, famigliare ed accogliente. Crediamo pertanto che il paragone fatto possa risultare ingiustamente denigratorio nei confronti del nostro operato e dell’impegno che ogni giorno dedichiamo alla cura di ciascun ospite, nello svolgimento dei nostri ruoli di educatori ed operatori socio sanitari.”