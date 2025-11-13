Dopo anni a Beinette torna la Sagra del Mais

Dopo tanti anni, Beinette torna a respirare l’atmosfera conviviale della Sagra del Mais, una delle feste più amate del paese. Un ritorno atteso e sentito, che sa di tradizione, di famiglia e di quella genuina voglia di ritrovarsi che solo le feste di paese sanno regalare.



L’appuntamento è per domenica 16 novembre. Dalle 10 del mattino si parte con la Mais Run, la corsa più allegra - e più gialla - dell’anno. Non sarà solo una gara sportiva, ma una vera esplosione di creatività: partecipanti di ogni età potranno sbizzarrirsi con costumi originali e coloratissimi. Vince chi riesce a distinguersi… anche tra le pannocchie!



A partire da mezzogiorno, la festa si sposterà a tavola per un caldissimo e gustosissimo pranzo: polenta accompagnata da formaggi e sughi, tris di formaggi e, per chiudere in dolcezza, un dessert dal gusto tutto autunnale. Un momento di convivialità che riunirà amici, famiglie e visitatori attorno a un piatto semplice, ma intramontabile.

Il pomeriggio sarà un’esplosione di musica e danze: alle 15.30 il gruppo Suosbois farà risuonare la piazza con i ritmi e le melodie della musica occitana.



Per tutta la giornata, le vie del centro di Beinette si trasformeranno in un piccolo villaggio animato: bancarelle artigianali, un vivace mercatino delle pulci, mundaj che profumano l’aria e una ludoteca per far divertire anche i più piccoli. Ci sarà anche una suggestiva mostra fotografica a cura di Anziani.com.



Per chi vorrà fare una pausa conviviale, il bar della Pro Loco sarà aperto per tutta la giornata, pronto a servire un caffè, un bicchiere di vino, di the, di vin brulé e tanto altro ancora.

