"Dovremmo ricordare ogni giorno i caduti, ma anche l'impegno dei nostri militari"

Si sono svolte lo scorso martedì 4 novembre a Mombasiglio le celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

"Ci siamo riuniti qui per omaggiare chi ha combattuto ed è caduto per il nostro Paese durante la Prima e la Seconda Guerra mondiale - ha ricordato il sindaco, Basilio Buzzanca -. Chi aveva potere magari poteva evitare due sciagure che hanno quasi azzerato generazioni intere, purtroppo abbiamo imparato poco, visto che oggi in alcuni Paesi stanno sterminando popoli inermi senza ragione.

Dovremmo ricordare ogni singolo giorno chi è caduto, ma anche tener conto dell'impegno dei nostri militari attualmente in servizio impegnati a garantire la nostra sicurezza e l'Unità del nostro Paese.

Questa giornata è anche dedicata all'Unità Nazionale, come cittadini siamo chiamati a partecipare alla vita pubblica contribuendo alla coesione e al bene comune".

Il sindaco, alla presenza delle autorità e del cappellano militare ha poi letto i nomi dei caduti, cui è stata dedicata la tradizionale corona d'alloro.