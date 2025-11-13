Due appuntamenti a tema sport e volontariato hanno chiuso gli Stati Generali della Valle Stura

Si sono conclusi lunedì 10 novembre gli Stati Generali della Valle Stura, il percorso di confronto aperto sul territorio e con chi vive e lavora in valle alla ricerca di soluzioni condivise per impostare le attività programmatiche dell’Unione Montana. Gli incontri hanno trattato temi di interesse strategico per la valle quali turismo, politiche giovanili con particolare attenzione alla scuola e allo sport, sanità e politiche sociali, agricoltura e forestazione, trasporti e viabilità, commercio e artigianato. Tutti gli incontri, dal primo, quello del 10 marzo, sul turismo, all'ultimo, hanno evidenziato una forte partecipazione costruttiva e trasmesso la necessità di lavorare insieme per essere competitivi nelle sfide di oggi e di domani. L'iter degli Stati Generali della Valle Stura confluirà in un documento che orienterà l'operato dell'Unione Montana Valle Stura nei prossimi dieci anni.

Gli ultimi due appuntamenti del ciclo, svoltisi il 3 e il 10 novembre presso la sala consiliare del Comune di Demonte, hanno trattato rispettivamente i temi dello sport e del volontariato.

Nel primo, che ha restituito un quadro di grande vivacità, è emerso il bisogno di lavorare sull'impiantistica di valle con visione e coerenza, immaginando strutture strategiche, che possano servire un pubblico più ampio possibile. Altre direttrici di azione sono la valorizzazione dell'esistente, come i percorsi per gli appassionati di escursionismo, ciclismo e mountain bike, e la promozione dell'offerta sportiva della valle con iniziative quali "Sport in piazza".

Nell'incontro dedicato al volontariato, i focus sono stati i possibili interventi per allargare la base delle associazioni, alle prese con un difficile ricambio generazionale, e quelli per reperire risorse per le attività attraverso bandi. Ecco allora le suggestioni di riproporre in primavera il weekend del volontariato, per raccontare, anche alle scuole, il panorama del volontariato in valle, e la creazione di una mailing list in cui l'Unione Montana segnali i bandi alle associazioni. Sullo sfondo, la possibilità di istituire un tavolo tecnico che permetta alle realtà della valle di proporre progetti ambiziosi in sinergia, superando i particolarismi.

«La risposta agli Stati Generali della Valle Stura è stata straordinaria. La partecipazione ai tavoli e il contributo delle tante persone hanno dimostrato quanto la valle sia dinamica e vivace - ha detto il presidente dell’Unione Montana Loris Emanuel -. Da parte di tutti gli amministratori dell'Unione e dei Comuni che la compongono c'è molta soddisfazione per il risultato ottenuto e per i tanti stimoli ricevuti, che diverranno le traiettorie su cui l'Unione Montana Valle Stura lavorerà per il futuro del territorio».