Mango: una nuova pagina per l’Enoteca Regionale del Moscato d’Asti (FOTO e VIDEO]

Inaugurazione ieri, mercoledì 12 novembre, dei nuovi spazi rinnovati nel castello di Mango destinati alla riapertura dell’Enoteca Regionale del Moscato d’Asti, con testimonial il tennista azzurro Lorenzo Sonego.

Momento importante perché sancisce una rinascita della Langa del Barbaresco e del Moscato e rimette in primo piano un luogo simbolo, al quale aveva creduto moltissimo il compianto Raul Molinari, ricordato durante l’evento insieme a tanti personaggi che contribuirono a promuovere l’Enoteca e il lavoro di tante aziende vitivinicole della zona.

La riapertura arriva dopo i lavori di ristrutturazione e un percorso promosso dall’amministrazione comunale di Mango, dove nel 2024 si è ricostituita l’Associazione Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti composta da Comune di Mango, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Associazione Commercianti Albesi, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG e Camera di Commercio di Cuneo.

È stato nominato presidente, Bruno Bertero, direttore generale dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’Associazione dei Paesaggi vitivinicoli dell’UNESCO e fanno parte del consiglio di amministrazione, il sindaco di Mango Damiano Ferrero, con la carica di vice presidente, Edoardo Accossato, rappresentante della Camera di Commercio, Gianfranco Torelli in rappresentanza del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti docg, Mauro Noè, ex sindaco di Cossano Belbo e presidente uscente, nominato dall’ACA e Roberto Berzia revisore dei conti.

Alla serata di inaugurazione, oltre al tennista torinese, erano molte le autorità presenti, compreso il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Proprio grazie ai contributi di Regione, della Fondazione CRC e del Comune di Mango si sono potuti completare i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alla sicurezza degli spazi che man mano verranno utilizzati dalle attività dell’enoteca.

Il presidente Bruno Bertero ha annunciato l’apertura dell’Enoteca il sabato, la domenica e il lunedì fino a fine anno, con personale specializzato e alcune giornate “speciali”. Sono oggi 63 i conferitori, provenienti dai comuni delle province di Asti, Cuneo e Alessandria e 125 le etichette proposte.

La cerimonia di riapertura si è conclusa con il taglio del nastro da parte di Lorenzo Sonego, insieme al presidente del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG Stefano Ricagno e al sindaco Damiano Ferrero, davanti ad un pubblico numerosissimo.

Il tennista ha lasciato Mango per raggiungere le ATP Finals di Torino e tifare l’amico Jannik Sinner. Molto gentile e disponibile, ha confidato di amare molto queste terre e di parlarne da buon ambasciatore in tutto il mondo durante i tornei.

QUI SOTTO IL VIDEO DELLE INTERVISTE AI PROTAGONISTI: