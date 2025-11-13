BASKET / Domenica grande festa ad Alba: presentazione giovanili Olimpo e derby con Saluzzo

Domenica al Pala Langhe di Alba sarà una serata di festa e di sport con un palazzetto che si annuncia gremito e un ricco programma.

Alle 18:30 inizierà la partita tra Olimpo Alba e Pallacanestro Saluzzo, un test duro per i giovani ragazzi biancorossi albesi, ma che potrà essere ammorbidito dalla spinta del pubblico.

Nell’intervallo della gara si terrà poi una presentazione delle squadre giovanili della stagione 2025-26.

Scenderanno in campo: Esordienti femminili, Esordienti maschili, Under 13 maschili, Under 14 femminili, Under 14 maschili, Under 15 regionale, Allievi CSI U15, Under 17 regionale, Under 19 regionale e Serie D.

Dopo una bella foto tutti insieme, la serata proseguirà con il nuovo “Vacanze in Vista Game”. Si tratta di un gioco che coinvolgerà tre spettatori scelti tra il pubblico presente e mette in palio una vacanza in una destinazione tra Cervinia, Porto Cervo o Capri. Il gioco si svolgerà lungo tutta la stagione sportiva e vedrà scelto un vincitore a estrazione tra coloro che riusciranno a fare canestro da metà campo. Se una sola persona realizzerà il canestro in tutta la stagione, sarà direttamente vincitrice. Se invece non realizzerà nessuno, verrà estratto il vincitore tra tutti coloro che hanno partecipato al contest. A offrire questo premio sarà lo sponsor “Vacanze in Vista”.

Terminato l’intervallo, si potrà trascorrere la seconda metà di gara insieme sugli spalti che sicuramente saranno gremiti.

L’appuntamento è dunque per domenica alle 18:30 al Pala langhe di Alba (Corso Langhe 50).

Vista la grande presenza di pubblico atteso, vi invitiamo ad arrivare in anticipo per poter parcheggiare e trovare posto in tribuna. Vi aspettiamo!