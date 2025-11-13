Vigor Cycling Team, organici definiti per la stagione 2026: dieci allievi al via tra strada e mountain bike

Il Vigor Cycling Team ha già assunto una precisa fisionomia in vista della stagione 2026. Sono già stati infatti sostanzialmente definiti gli organici delle formazioni che gareggeranno su strada e nel mountain bike nelle categorie allievi ed esordienti.

Guidati dallo staff tecnico comprendente i direttori sportivi Salvatore Cirlincione, Michele Ancona, Gianfranco Lantermino e Fabrizio Solavaggione, con Nicola Bima in veste di preparatore atletico e Federico Barberis, nel ruolo di maestro delle "ruote grasse" e responsabile della scuola ciclistica per giovanissimi, saranno al via dieci allievi.

I confermati sono Tomas Lantermino al secondo anno della categoria, mentre Gioele Barra, Fabio Marino, Jacopo Martino, Samuele Meiranesio e Denis Solavaggione debutteranno tra gli allievi.

I nuovi inserimenti nella società, riguardano invece Leonardo Ferrari e Federico Groppo, provenienti dalla Gabetti Ardens di Savigliano, che disputeranno il secondo anno in categoria come Tommaso Bozzoli arrivato dall'Esperia. Il decimo atleta è infine l'albese Loris Perrone, atteso alla prima esperienza agonistica assoluta. Tutti i corridori risiedono nella provincia di Cuneo, e tre sono piaschesi, un dato da valorizzare quindi, ai fini della promozione ciclistica del territorio, svolta dal club presieduto da Claudio e Silvio Mattio.

Da stabilire la data del primo ritiro stagionale che sarà effettuato comunque il prossimo anno, mentre nel mese in corso si susseguono alcune uscite in assoluta scioltezza in bicicletta, che anticipano a dicembre la vera e propria ripresa dell'attività collegiale con esercizi motori in palestra.

Infine, il club porge i migliori auguri per una pronta ripresa, al direttore sportivo Salvatore Cirlincione che giovedì 20 novembre dovrà affrontare un intervento chirurgico a un piede.