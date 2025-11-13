Valle Maira: registrata nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 2.6

Erano le ore 02:36 questa notte, giovedì 13 novembre, quando in Valle Maira si è registrato un terremoto di magnitudo ML 2.6.
L’epicentro precisamente a 2 km da San Damiano Macra, con il rimbombo e la scossa che sono stati avverti sia nei paesi limitrofi che a valle.
“A Dronero, dove abito, si è ben sentito - ci dice una signora - In quel momento stavo dormendo e mi sono svegliata di soprassalto, avvertendo improvvisamente come un brusco scossone. È durato pochissimi istanti fortunatamente.”
Con latitudine 44.5002 e longitudine 7.2727, l’evento sismico è avvenuto ad una profondità di 14 km ed è stato è stato localizzato da Sala Sismica INGV-Roma.
