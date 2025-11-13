Architettura italiana: gli stili più iconici e le città più rappresentative

L’architettura italiana è una delle testimonianze più importanti della storia e della cultura del nostro Paese. Viaggiando per le città d’Italia è piuttosto facile notare come ogni epoca abbia lasciato segni ben visibili: templi romani, cattedrali gotiche, palazzi rinascimentali, ville barocche, edifici in stile liberty e via discorrendo.

Il percorso dell’architettura italiana è iniziato fin dall’antichità e, nel corso dei secoli, gli stili che l’hanno caratterizzata hanno influenzato il resto d’Europa e molti altri Paesi del mondo. Di fatto è un viaggio che inizia dagli archi romani e arriva fino agli edifici sostenibili del nostro secolo.

In questo lungo percorso, fra i tanti stili che rappresentano la varietà del nostro paesaggio architettonico possiamo ricordare, per esigenze di spazio, il romanico, il rinascimentale e lo stile Liberty , che può essere definito come il preludio alla modernità.

Di seguito, si ricordano le città più rappresentative e i loro principali monumenti.

Architettura romanica: la forza della semplicità

L’architettura romanica si è sviluppata tra l’XI e il XII secolo e si è diffusa, quasi contemporaneamente, in Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. È caratterizzata da forme semplici, murature spesse e archi a tutto sesto (ovvero a forma di semicerchio perfetto).

Fra le città più rappresentative si possono citare Pisa, Modena e Bari, anche se esistono capolavori in moltissime altre città.

Tra i monumenti più importanti di Pisa si possono ricordare il Duomo di Santa Maria Assunta, il Battistero, il Campanile (la famosa “Torre Pendente”).

Per quanto riguarda Modena, il monumento più rappresentativo è il Duomo di Modena, inserito dal 1997 tra i patrimoni UNESCO . L’edificio, iniziato nel 1099, è stato progettato da Lanfranco a cui si affiancò poi Wiligelmo.

Per quanto concerne Bari si devono ricordare la Cattedrale di San Sabino, la cui costruzione è iniziata nel XII secolo, e la Basilica di San Nicola.

Architettura rinascimentale: armonia e proporzione

L' architettura rinascimentale si è sviluppata tra la prima metà del XV secolo e la metà del XVI secolo, ispirandosi ai modelli dell’antichità classica.

Tra le città più rappresentative si devono ricordare in particolare Firenze e Roma, anche se lo stile rinascimentale si è sviluppato in Italia in modo capillare.

Firenze è considerata la “culla del Rinascimento” e qui troviamo alcuni capolavori assoluti come la Cupola di Santa Maria del Fiore, la Basilica di San Lorenzo, la Cappella Pazzi (Brunelleschi), il Palazzo Medici-Riccardi (Michelozzo) e Palazzo Rucellai (Leon Battista Alberti).

Roma è invece rappresentativa del cosiddetto “Rinascimento maturo” e tra i monumenti “chiave” si possono ricordare la Basilica di San Pietro in Vaticano (iniziata da Bramante e proseguita da Raffaello, Antonio da Sangallo il Giovane, e Michelangelo), il Tempietto di San Pietro in Montorio (Bramante), il Palazzo Farnese (Antonio da Sangallo il Giovane e poi Michelangelo), il Palazzo della Cancelleria e il Palazzo del Campidoglio (Michelangelo).

Architettura Liberty: eleganza moderna

Lo stile Liberty ha trovato nell’architettura la sua massima espressione. In Italia si sviluppa a partire dalla fine dell’Ottocento ed esempi importanti di questo stile sono visibili in diverse città italiane, ma quella più rappresentativa è indubbiamente Torino, considerata la capitale del Liberty italiano, grazie anche all’Esposizione Internazionale del 1902, che sancì l’affermazione del nuovo stile. L’architettura Liberty si caratterizza per la sua eleganza, la sua sobrietà, per il notevole uso del ferro, del vetro e di motivi floreali (non a caso è talvolta citata come “arte floreale”).

Tra gli architetti più importanti del Liberty torinese si ricordano in particolare Pietro Fenoglio e Giovanni Gribodo.

Tra gli edifici più significativi si ricordano Casa Fenoglio-Lafleur, Villino Raby, Casa Galateri e Casa Gribodo.

