Studio 3Mark partecipa alla Biennale di Pisa con la Velostazione di Cuneo

Lo Studio 3Mark di Cuneo si distingue sulla scena architettonica internazionale, portando la Velostazione di Cuneo tra i progetti esposti alla VI Biennale di Architettura di Pisa 2025, nel prestigioso Padiglione Arsenali Medicei – Museo delle Antiche Navi. Dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia con il progetto ITA.CA – Barriere marine abitative per il futuro, lo studio piemontese conferma il proprio impegno nella ricerca progettuale orientata al dialogo con il territorio.

Biennale di Architettura di Pisa 2025: il tema "Nature" e il confronto internazionale

L’edizione 2025 della Biennale di Pisa, inaugurata il 10 ottobre e aperta fino al 16 novembre, ruota attorno al tema “NATURE” che rappresenta una sfida e una promessa: ripensare le città come ecosistemi vivi, capaci di rigenerarsi, proteggere e ispirare le comunità future. Il filo conduttore della manifestazione è il rapporto tra architettura, paesaggio e ambiente naturale, interpretato attraverso otto padiglioni tematici distribuiti nei siti simbolici della città. La Biennale propone un ricco programma di mostre, installazioni, workshop e incontri, favorendo il dialogo tra i più importanti esponenti dell’architettura italiana e internazionale.

La Velostazione di Cuneo: un nuovo paradigma di mobilità urbana

La Velostazione di Cuneo è il risultato di una visione che mette al centro la mobilità sostenibile e la qualità dello spazio pubblico. Realizzata per il Comune di Cuneo nell’ambito del progetto MOBIL del Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, la Velostazione nasce dalla sottoattività “Creazione di mini-centri intermodali presso stazioni della linea ferroviaria”, con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta e migliorare la vivibilità urbana.

La struttura, ubicata presso la stazione ferroviaria di Cuneo, offre un cicloparcheggio coperto e chiuso per biciclette ed e-bike, con postazioni di ricarica, rafforzando il legame tra città e territorio. L’opera, già protagonista di numerose pubblicazioni, incarna la filosofia progettuale di Studio 3Mark: forme essenziali, attenzione al contesto e una spiccata sensibilità per la sostenibilità ambientale.

La Velostazione interpreta la mobilità dolce come opportunità per ridefinire i luoghi pubblici e costruire nuove relazioni urbane. A tal proposito, lo studio osserva “... siamo contenti di aver potuto partecipare a un evento che dà voce a modi diversi di intendere l’architettura, e di aver contribuito con il nostro progetto a una riflessione collettiva sul rapporto tra spazio, città e natura.”

Studio 3Mark: ricerca, essenzialità e dialogo con il territorio

Fondato a Cuneo nel 2006 dagli architetti Manuela Rosso e Michele Cassino, è uno studio che opera in tutti i campi della progettazione, dall'architettura al design d'interni, fino agli allestimenti museali e alla grafica. Il loro approccio si basa sull'obiettivo di dare forma a un concetto, ricercando essenzialità, minimalismo e linearità, attraverso visioni contemporanee elaborate con un profondo rispetto per il contesto esistente.

Sito Studio 3Mark: www.studio3mark.com

Progetto Velostazione: https://www.studio3mark.com/velostazione-di-cuneo/

Sito Biennale Pisa : https://www.biennaledipisa.com/

Tema Biennale Pisa : https://www.biennaledipisa.com/tema-2025/