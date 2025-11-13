 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 13 novembre 2025, 08:14

Studio 3Mark partecipa alla Biennale di Pisa con la Velostazione di Cuneo

Dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia con il progetto ITA.CA – Barriere marine abitative per il futuro, lo studio piemontese conferma il proprio impegno nella ricerca progettuale orientata al dialogo con il territorio.

Studio 3Mark partecipa alla Biennale di Pisa con la Velostazione di Cuneo

Lo Studio 3Mark di Cuneo si distingue sulla scena architettonica internazionale, portando la Velostazione di Cuneo tra i progetti esposti alla VI Biennale di Architettura di Pisa 2025, nel prestigioso Padiglione Arsenali Medicei – Museo delle Antiche Navi. Dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia con il progetto ITA.CA – Barriere marine abitative per il futuro, lo studio piemontese conferma il proprio impegno nella ricerca progettuale orientata al dialogo con il territorio.

Biennale di Architettura di Pisa 2025: il tema "Nature" e il confronto internazionale

L’edizione 2025 della Biennale di Pisa, inaugurata il 10 ottobre e aperta fino al 16 novembre, ruota attorno al tema “NATURE” che rappresenta una sfida e una promessa: ripensare le città come ecosistemi vivi, capaci di rigenerarsi, proteggere e ispirare le comunità future. Il filo conduttore della manifestazione è il rapporto tra architettura, paesaggio e ambiente naturale, interpretato attraverso otto padiglioni tematici distribuiti nei siti simbolici della città. La Biennale propone un ricco programma di mostre, installazioni, workshop e incontri, favorendo il dialogo tra i più importanti esponenti dell’architettura italiana e internazionale.

La Velostazione di Cuneo: un nuovo paradigma di mobilità urbana

La Velostazione di Cuneo è il risultato di una visione che mette al centro la mobilità sostenibile e la qualità dello spazio pubblico. Realizzata per il Comune di Cuneo nell’ambito del progetto MOBIL del Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, la Velostazione nasce dalla sottoattività “Creazione di mini-centri intermodali presso stazioni della linea ferroviaria”, con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta e migliorare la vivibilità urbana.

La struttura, ubicata presso la stazione ferroviaria di Cuneo, offre un cicloparcheggio coperto e chiuso per biciclette ed e-bike, con postazioni di ricarica, rafforzando il legame tra città e territorio. L’opera, già protagonista di numerose pubblicazioni, incarna la filosofia progettuale di Studio 3Mark: forme essenziali, attenzione al contesto e una spiccata sensibilità per la sostenibilità ambientale.

La Velostazione interpreta la mobilità dolce come opportunità per ridefinire i luoghi pubblici e costruire nuove relazioni urbane. A tal proposito, lo studio osserva “... siamo contenti di aver potuto partecipare a un evento che dà voce a modi diversi di intendere l’architettura, e di aver contribuito con il nostro progetto a una riflessione collettiva sul rapporto tra spazio, città e natura.”

Studio 3Mark: ricerca, essenzialità e dialogo con il territorio

Fondato a Cuneo nel 2006 dagli architetti Manuela Rosso e Michele Cassino, è uno studio che opera in tutti i campi della progettazione, dall'architettura al design d'interni, fino agli allestimenti museali e alla grafica. Il loro approccio si basa sull'obiettivo di dare forma a un concetto, ricercando essenzialità, minimalismo e linearità, attraverso visioni contemporanee elaborate con un profondo rispetto per il contesto esistente.

Sito Studio 3Mark: www.studio3mark.com

Progetto Velostazione: https://www.studio3mark.com/velostazione-di-cuneo/

Sito Biennale Pisa : https://www.biennaledipisa.com/

Tema Biennale Pisa : https://www.biennaledipisa.com/tema-2025/

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium