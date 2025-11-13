A Lequio Tanaro in arrivo la prima edizione dei mercatini di Natale

Domenica 23 novembre a Lequio Tanaro si terrà per la prima volta nella storia del paese il mercatino di Natale. L’appuntamento denominato “Aspettando il Natale” vedrà dalle 9 l’apertura del mercatino di prodotti artigianali per le vie del centro, dalle 12 lo street food e dalle 15 la merenda offerta con frittelle di mele e cioccolata calda. In più, per i piccoli, si terranno dei laboratori creativi.

Ad esporre il nuovo momento comunitario, che segnerà l’inizio di un ciclo di appuntamenti, Il sindaco Giuseppe Trossarello: “Il Comune ha organizzato l’appuntamento con gli uffici e i dipendenti del Comune. Si è pensato di creare un qualcosa di coinvolgente per il Natale, per noi per la prima volta in assoluto. Abbiamo pensato di affrontare questo percorso, con attività curate dai giovani, bancarelle, cioccolata calda e vin brulé. Nella speranza che prenda piede una serie di iniziative per la collettività”.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel salone polivalente.