Bra, al via le selezioni per la sesta edizione della Biennale WAB - Women Art Bra

Dal 6 al 28 giugno 2026 il Comune di Bra, in collaborazione con l’Associazione Culturale Brarte e su impulso della Consulta per le Pari Opportunità, organizza la 6^ edizione della Biennale della Creatività, dal titolo “W.A.B. – Women Art Bra”, esposizione di arte contemporanea riservata alle artiste e agli artisti adulti e giovani, per rendere omaggio alla creatività e all’arte, proposta dalle donne e per le donne.

Nell’ottica dell’inclusione di un maggior numero di artisti, anche in questa edizione, ci saranno le seguenti sezioni: Women Art Bra ( W.A.B) - concorso riservato alle donne a tema libero; Men for Women (M.f.W in WAB) - concorso riservato agli artisti di genere maschile a tema definito; Young artists (Y.A in WAB) - concorso riservato ai giovani artisti di entrambi i generi (fino all’età di 18 anni) a tema definito.

Per partecipare alla selezione per la Biennale che si svolgerà negli spazi del Movicentro, è necessario compilare la scheda di adesione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bra (link diretto: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/157765 ) e inviarla entro il 31 gennaio 2026 alla mail: biennalewab@gmail.com , insieme alle foto delle opere e a un’immagine dell’artista. Si può partecipare con una sola opera o con più opere fino ad un massimo di sei. La partecipazione all’edizione 2026 della WAB permetterà la pubblicazione nel catalogo ufficiale della Biennale dell’opera ammessa e testo biografico; copia omaggio del catalogo; partecipazione al concorso e conseguente premiazione primo, secondo e terzo classificato/a (tutte le Sezioni); partecipazione al Premio della Critica; partecipazione alle Menzioni e ai Riconoscimenti inserimento delle opere sul sito della Biennale www.womenartbra.it .

Info:

Per invio materiale: biennalewab@gmail.com

Per informazioni: brarte.associazioneculturale@gmail.com - Cell: 3384204045