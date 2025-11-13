Rifreddo, una serata per raccontare le migrazioni: "Quando i migranti siamo noi"

Le associazioni rifreddesi "Luna lucebat" e "Giovani di turno", con il patrocinio del Comune, organizzano per venerdì 14 novembre alle ore 21, presso il laboratorio del paesaggio montano di Rifreddo, un incontro dal titolo "Quando i migranti siamo noi".

Protagonisti della serata saranno giovani rifreddesi che hanno vissuto esperienze all'estero di lavoro o di volontariato.

Obiettivo degli organizzatori è connettere le storie individuali alla comunità di appartenenza, in una ottica che guarda, oltre che al presente, al passato, alle storie dei migranti rifreddesi dei secoli scorsi, e cerca il dialogo con chi raggiunge i nostri paesi oggi alla ricerca di spazi di lavoro e di umanità.