Valdieri, la magia delle “Lanterne di San Martino” accende il pomeriggio dei più piccoli

Un pomeriggio diverso dal solito attende i bambini e le famiglie di Valdieri: sabato 15 novembre, a partire dalle ore 15, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, in collaborazione con la Biblioteca comunale, propone nei locali della Biblioteca una serie di attività dedicate ai più piccoli.

L'appuntamento non è la classica presentazione di un libro, bensì un evento pensato per coinvolgere attivamente bambini e famiglie nel segno della tradizione di San Martino. Il programma comprende letture animate, seguite da un laboratorio creativo per costruire insieme le tipiche lanterne, simbolo della ricorrenza.

Alle 16.30, le lanterne realizzate saranno protagoniste di una breve passeggiata luminosa per le vie del paese, creando un momento di condivisione e suggestione per tutta la comunità. La giornata si concluderà con una merenda insieme.

La partecipazione è gratuita, e il laboratorio prevede l’uso di colori e materiali vari: per questo si consiglia ai partecipanti di portare un grembiule o abiti che possano sporcarsi.