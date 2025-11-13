 / Politica

Politica | 13 novembre 2025, 09:42

Azione lancia un nuovo sondaggio sul trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo

Dopo l'indagine di luglio sulla qualità della vita, il partito avvia una consultazione tematica per raccogliere proposte su mobilità e collegamenti. Prosegue anche la petizione "La Granda si muove!" per il potenziamento delle infrastrutture

Autostrada Asti-Cuneo, immagine di repertorio

Azione ha avviato un nuovo sondaggio dedicato al trasporto pubblico locale nella provincia di Cuneo. L'iniziativa fa seguito al questionario generale lanciato a luglio sulla qualità della vita in città, che aveva coinvolto centinaia di cittadini.

«L’obiettivo è approfondire uno dei temi più sentiti dai cuneesi e cittadini della provincia: la mobilità interna. – spiega Erik Vivalda, responsabile comunicazione di Cuneo - Abbiamo scelto di concentrarci sul trasporto pubblico per capire cosa non funziona, quali linee o orari creano più disagio e come rendere davvero competitivo l’utilizzo dei mezzi rispetto all’auto privata.»

Il sondaggio, aperto a tutti, raccoglie esperienze e segnalazioni sui collegamenti urbani e frazionali, sulla frequenza delle corse e sull'accessibilità economica del servizio.

Parallelamente, il partito porta avanti la petizione "La Granda si muove!" che chiede il completamento della Asti-Cuneo e della nuova galleria del Colle di Tenda, la manutenzione delle strade provinciali e statali, il potenziamento del trasporto pubblico locale e l'accelerazione dei progetti infrastrutturali strategici.

Il questionario e la petizione sono disponibili online al seguente link https://forms.gle/PsmH7Eufz5iLa3Vo8 e sui canali ufficiali del partito.

