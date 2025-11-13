ATLETICA / Maratona, PAM Mondovì-Chiusa Pesio al comando della classifica assoluta e master del campionato regionale di società

Sono state ufficializzate le classifiche del Campionato Regionale di Società di Maratona, in seguito alla revisione delle graduatorie della Lago Maggiore Marathon svoltasi lo scorso 9 novembre.
Al maschile ASD PAM Mondovì-Chiusa Pesio si aggiudica la classifica assoluta e master davanti a ASD Bognanco e a Si-Sport S.
Stefano Borgomanero tra gli assoluti, GAO Oleggio e ASD Bognanco tra i master.
Al femminile doppio successo per Pod. Arona che si aggiudica, anche in questo caso, entrambe le classifiche assoluti e master. S
ul podio assoluto salgono anche Atl. Santhià e ASD Bognanco mentre, tra i master, GAO Oleggio e ASD Bognanco.