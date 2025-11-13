 / Sport

Sport | 13 novembre 2025, 16:58

ATLETICA / Maratona, PAM Mondovì-Chiusa Pesio al comando della classifica assoluta e master del campionato regionale di società

Ufficializzate le classifiche dopo la Lago Maggiore Marathon dello scorso fine settimana

(foto - fidal piemonte)

Sono state ufficializzate le classifiche del Campionato Regionale di Società di Maratona, in seguito alla revisione delle graduatorie della Lago Maggiore Marathon svoltasi lo scorso 9 novembre.

Al maschile ASD PAM Mondovì-Chiusa Pesio si aggiudica la classifica assoluta e master davanti a ASD Bognanco e a Si-Sport S. 

Stefano Borgomanero tra gli assoluti, GAO Oleggio e ASD Bognanco tra i master.

Al femminile doppio successo per Pod. Arona che si aggiudica, anche in questo caso, entrambe le classifiche assoluti e master. S

ul podio assoluto salgono anche Atl. Santhià e ASD Bognanco mentre, tra i master, GAO Oleggio e ASD Bognanco.

fidal piemonte

