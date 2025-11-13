CALCIO SERIE C / Domani sera Bra a caccia del colpaccio in casa del forte Arezzo

Una nuova sfida attende l'AC Bra, questo fine settimana, sul campo del forte e temibile Arezzo nella gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C (girone B).

Fischio d’inizio alle 20:30 di venerdì allo stadio Comunale “Città di Arezzo”.

Il Bra arriva dalla cocente sconfitta di sabato scorso contro il Pineto; i cuneesi, dopo essersi portati in vantaggio con la rete di Lionetti, si sono fatti rimontare dagli abruzzesi e non sono riusciti a prolungare la striscia di risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria prima della partita contro i biancoazzurri).

I giallorossi affronteranno una squadra ben strutturata e capace di mettere in difficoltà tutte le difese finora affrontate. I ragazzi di mister Nisticò, che grazie alle recenti prestazioni stanno risalendo la china, dovranno giocare senza timori e con la consapevolezza di non aver nulla da perdere, provando a fare punti anche nel difficile match di domani.

L’Arezzo arriva da due pareggi nelle ultime tre partite: infatti i toscani hanno prima pareggiato 1-1 sul campo della Ternana, poi hanno dominato in casa con il Campobasso (5-1) e infine domenica scorsa hanno strappato solo un punto al Perugia (0-0). Non stanno attraversando il loro miglior periodo, basti pensare che a cavallo di settembre e ottobre hanno ottenuto cinque successi consecutivi che hanno permesso loro di issarsi in testa alla classifica per diverse settimane.

Gli aretini tenteranno di tornare subito alla vittoria, dopo lo stop nell’ultima giornata, in un match, sulla carta, alla loro portata (basti ricordare che il loro obiettivo è la promozione in Serie B). Mister Cristian Bucchi dovrà però rivedere l’undici titolare a causa dei numerosi assenti: non ci saranno sicuramente Dezi, Renzi, Guccione e Iaccarino mentre sono da verificare le condizioni di Chiosa, Dell’Aquila e Ravasio.

In classifica braidesi al 16° posto a quota 10. I toscani, invece, occupano attualmente la seconda posizione (32 punti).

L’unico precedente tra le due formazioni risale allo scorso 16 agosto quando, nella sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C, a prevalere furono gli aretini con il risultato di 2-1. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa (1.20) con la vittoria degli ospiti che è data a quota 11.00.

Dirette Tv su Sky Sport (canali 251 e 206 con telecronaca di Andrea Consales) e su NOW.

La partita sarà diretta da Dario Madonia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Sebastian Petrov di Roma 1, quarto ufficiale Matteo Dini di Città di Castello e operatore FVS Federico Linari di Firenze.

Prossimo appuntamento per il Bra venerdì 21, quando i piemontesi ospiteranno il Pontedera. Fischio d’inizio alle ore 20:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.