Entracque e Valdieri, chiuse al transito le strade che portano alla Valletta e al lago delle Rovine

Il Comune di Valdieri con l’ordinanza n. 57 del 10 novembre 2025 ha disposto la chiusura al transito veicolare, per il periodo invernale, del tratto di Strada Comunale che da regione Terme di Valdieri conduce al Pian del Re / Zona Valletta, a tutela della sicurezza a causa di neve, ghiaccio e assenza di servizi di sgombero.
Parallelamente, il Comune di Entracque, con l’ordinanza n. 47 del 7 novembre 2025, ha disposto la chiusura temporanea della Strada Comunale delle Rovine, sempre per motivi legati alle condizioni invernali avverse, fino a revoca del provvedimento.