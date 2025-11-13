Arezzo, bimbo soffocato all'asilo nido: Procura indaga su negligenze nella sorveglianza

(Adnkronos) - La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte per soffocamento di Leonardo Ricci, il bambino di due anni morto ieri all'asilo nido 'Ambarabà ciccì coccò' di Soci, frazione del comune di Bibbiena, nel Casentino. L'indagine, al momento ancora senza indagati, è coordinata dalla pubblico ministero Angela Masiello con la procuratrice capo Gianfederica Dito. Gli accertamenti, secondo quanto apprende l'Adnkronos, dovranno chiarire se vi siano responsabilità legate a omissioni, negligenze, imperizie o imprudenze da parte del personale della struttura, maestre ed educatrici.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Bibbiena, il piccolo sarebbe rimasto impigliato con il laccio del giubbottino a un ramo di un arbusto nel giardino dell'asilo, morendo per soffocamento accidentale. Le educatrici si sarebbero accorte immediatamente dell'accaduto e avrebbero tentato manovre di rianimazione fino all'arrivo dei soccorsi del 118, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.

Su disposizione del magistrato di turno Angela Masiello l'intera area esterna e l'edificio scolastico sono stati posti sotto sequestro. Sono stati eseguiti i rilievi tecnici per chiarire le cause esatte del decesso e verificare il rispetto delle misure di sicurezza e vigilanza previste dalla normativa. Gli investigatori hanno inoltre raccolto le testimonianze del personale scolastico e analizzato le caratteristiche del giardino, delimitato da una siepe di arbusti alti circa due metri che fungeva da area di gioco.

Il corpo del bambino si trova all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. L'esame autoptico ha lo scopo di confermare la causa di morte, il soffocamento, escludendo l'ipotesi del malore.

Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha proclamato il lutto cittadino per tre giorni. "Siamo sconvolti da una tragedia che lascia senza parole. In questo momento serve solo rispetto, silenzio e profondo cordoglio", ha dichiarato il primo cittadino.

Il vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca, ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia del piccolo Leonardo. "Partecipo al dolore della famiglia e della comunità per la morte del piccolo Leonardo, che accompagno con la preghiera all’incontro con Dio e che già confido nel suo abbraccio di amore. Sono vicino e sostengo la famiglia con il mio cordoglio, il pensiero e la preghiera", ha scritto in vescovo in un messaggio.

La parrocchia di Soci ha organizzato per questa sera, giovedì 13 novembre, un incontro di preghiera per sostenere la famiglia del piccolo. Al termine, ci sarà una fiaccolata per le vie del paese. Il sindaco Filippo Vagnoli si è unito all'invito per questa sera rivolto alla popolazione.