Bce, crescita moderata in area euro nel IV trimestre

ROMA (ITALPRESS) - "Nel quarto trimestre del 2025 il PIL in termini reali nell'area dell'euro è atteso espandersi moderatamente, in un contesto di andamenti settoriali divergenti". Lo stima la Bce nel bollettino economico. "L'aumento del PMI composito preliminare relativo al prodotto in ottobre - prosegue - è coerente con una dinamica moderatamente positiva della crescita nel settore manifatturiero all'inizio del quarto trimestre, mentre l'attività nei servizi si è rafforzata ulteriormente, confermando il ruolo di tale settore quale principale traino dell'economia. Al tempo stesso, i più recenti indicatori anticipatori mostrano un quadro contrastante: a ottobre l'aumento dell'indice PMI composito per i nuovi ordini è stato trainato da entrambi i settori, mentre il calo delle aspettative delle imprese sui 12 mesi, desunto dall'indagine PMI, è stato particolarmente marcato per il comparto dei servizi e modesto per quello manifatturiero. Nel complesso, ci si attende che l'elevata incertezza, l'aumento dei dazi effettivi, il rafforzamento dell'euro e la maggiore concorrenza a livello mondiale frenino la crescita nel quarto trimestre del 2025".-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).