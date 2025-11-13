Cina: presentato a Johannesburg rapporto Xinhua su leadership globale

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (ITALPRESS/XINHUA) - L'Istituto Xinhua,un think tank affiliato all'Agenzia di stampa Xinhua, hapubblicato giovedì un rapporto intitolato "Costruirecongiuntamente un nuovo modello di leadership globale - Lavorareinsieme per un sistema di governance globale più giusto erazionale" in occasione del Global South Media and Think TankForum China-Africa Partnership Conference.Secondo il rapporto, la comunità internazionale ha urgentementebisogno di un "nuovo modello di leadership globale", che nonprovenga da un singolo Paese, blocco o organizzazioneinternazionale, ma che rappresenti una forma di leadershipmultilaterale - una sinergia forgiata dalla comunitàinternazionale in risposta attiva alle sfide globali.Il rapporto afferma che il mondo di oggi si trova di fronte a undeficit di leadership globale, evidente nel fallimento nelmantenimento della pace, nello squilibrio dello sviluppo e nelletensioni tra civiltà.Per superare questo deficit, la strategia fondamentale percostruire congiuntamente questa "nuova leadership globale"consiste nel trascendere la logica dell'egemonia attraverso lalogica della simbiosi, si legge nel testo.Il rapporto individua quattro vie fondamentali per costruire taleleadership: adottare i valori condivisi dell'umanità come guida;utilizzare le Quattro Iniziative Globali proposte dalla Cina comequadro sistemico; promuovere un mondo multipolare, equo e ordinatoe una globalizzazione economica inclusiva come direzione dellatrasformazione; e costruire una comunità dal futuro condiviso perl'umanità come visione futura.Il rapporto rileva che i Paesi del Sud globale si stannorisvegliando come attori principali e stanno apportando nuovavitalità alla governance globale, mentre le grandi nazionidovrebbero svolgere un ruolo più attivo.La Cina, aggiunge il rapporto, rimane impegnata a fungere da forzacostruttiva in un mondo in cambiamento, contribuendo a rafforzarela leadership globale attraverso la sua saggezza civile, ilcostante sviluppo interno e una cooperazione internazionalepragmatica.Il rapporto è stato presentato da Lyu Yansong, caporedattoredell'Agenzia di stampa Xinhua, durante il forum. L'evento di duegiorni, che si conclude venerdì, si concentra sul rafforzamentodella governance globale e sull'approfondimento della cooperazionetra Cina e Africa.Oltre 200 rappresentanti provenienti da più di 160 media, thinktank, organizzazioni governative e altre istituzioni della Cina edi 41 Paesi africani, oltre che dell'Unione Africana, si sonoriuniti a Johannesburg, in Sudafrica, per discutere sul tema"Riformare la governance globale: nuovi ruoli e visioni per lacooperazione Cina-Africa".(ITALPRESS). -Foto Xinhua-