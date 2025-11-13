Coppa Davis: Musetti “Non parteciperò alle Finali di Bologna”

TORINO (ITALPRESS) - "Vista la mia condizione fisica ho parlato con il capitano Volandri e ho deciso che per quest'anno non giocherò la Coppa Davis a Bologna". Così Lorenzo Musetti, nella conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz alle Nitto Atp Finals di Torino. "C'è molto rammarico e dispiacere per la data e per come sono arrivato a questa competizione, sicuramente con un approccio migliore avrei provato a giocarla nonostante l'impegno famigliare (Musetti sta per diventare papà, ndr). Purtroppo quest'anno non farò parte della squadra". Dopo il forfait di Jannik Sinner, quindi, il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, è costretto a rinunciare anche al tennista toscano in vista delle Finali a 8 che si disputeranno la prossima settimana a Bologna. Confermati al momento Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. In pre-allarme Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Il piemontese al momento sembra il favorito per la sostituzione last minute di Musetti.- foto Image -(ITALPRESS).