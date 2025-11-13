 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 13 novembre 2025, 13:35

Fritz-De Minaur, oggi alle Atp Finals - Diretta

Fritz-De Minaur, oggi alle Atp Finals - Diretta

(Adnkronos) - Partite decisive alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, l'americano Taylor Fritz sfida l'australiano Alex De Minaur - in diretta tv e streaming - nell'ultimo match del gruppo Jimmy Connors. Entrambi sono reduci da due sconfitte: Fritz, dopo la vittoria dell'esordio contro Musetti, ha perso in tre set facendosi rimontare da Alcaraz, mentre De Minaur, sconfitto dallo spagnolo nella prima partita, è stato battuto con lo stesso punteggio dall'azzurro. 

Il gruppo si completerà questa sera con il big match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium