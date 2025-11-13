 / 

| 13 novembre 2025, 08:30

Trump firma la fine dello shutdown

WASHINGTON (ITALPRESS) - Dopo il voto favorevole della Camera sul pacchetto già approvato dal Senato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il provvedimento che mette fine allo shutdown più lungo della storia americana. "Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio, che non cederemo mai al ricatto", ha detto Trump riferendosi ai suoi avversari democratici.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

