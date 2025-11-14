Panettoni solidali nelle parrocchie della Langa: il Natale che sostiene i giovani di Fra Mauro

Le feste si avvicinano e, come ogni anno, la Vicaria della Langa si prepara a un gesto semplice ma prezioso: i panettoni e i pandori solidali dei Frati Minori Piemonte Onlus, in vendita grazie alle comunità parrocchiali e alla rete di volontari che sostengono i progetti sociali di Fra Mauro Battaglino.

Un’iniziativa che richiama l’attenzione sulla parte più fragile del territorio, ma che lo fa con lo stile più diretto e concreto possibile: acquistare un dolce natalizio significa contribuire ai percorsi di giovani che cercano lavoro, casa e una possibilità di autonomia.

Fa effetto pensare che proprio da una richiesta nata anni fa da alcuni ragazzi in difficoltà — "aiutaci a trovare lavoro, aiutaci a trovare una casa" — si sia sviluppata una rete capace di cambiare davvero molte vite. Senza clamore, senza numeri sensazionalistici, ma con la forza della continuità. Le attività di Fra Mauro, infatti, che negli anni scorsi hanno portato all’inserimento lavorativo di diversi giovani stranieri in Langa e Roero, continuano anche oggi, sostenute dalla Frati Minori Piemonte Onlus e dalla nuova sede aperta in viale Vico ad Alba.

Ed è proprio a questi percorsi che verrà destinato il ricavato della campagna natalizia. Le bancarelle saranno presenti in numerose parrocchie della Vicaria della Langa — tra cui Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Cerretto Langhe, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Lequio Berria e Serralunga — nei fine settimana di sabato e domenica 22-23 novembre e 29-30 novembre.

Il calendario prevede anche due appuntamenti speciali: la bancarella al castello di Grinzane Cavour, domenica 23 novembre, dalle 14 alle 17, e quella all’Ospedale Ferrero di Verduno, giovedì 11 dicembre e venerdì 12 dicembre, dalle 10 alle 17. Chi non potrà recarsi ai banchetti potrà comunque ordinare i panettoni contattando il numero 348 2556260.