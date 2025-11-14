 / Cuneo e valli

Cuneo e Dronero, un novembre francese con l’Alliance Française

Mostre, incontri letterari e musica: da Jean Gaumy a Jean-Baptiste Del Amo, un viaggio tra arte, fotografia e cultura d’oltralpe.

Jean Gaumy

Per la seconda metà del mese di novembre, l'Alliance française di Cuneo offre una serie di eventi che vanno dalla mostra fotografica, alla presentazione di un prezioso libro di miniature a un ciclo di incontri sul Surrealismo, a un concerto-spettacolo ispirato alla figura di San Francesco.

La serie di incontri inizia oggi, venerdì 14 novembre alle 17,30, on l’inaugurazione della mostra fotografica di Jean Gaumy al Museo Mallé a Dronero alla presenza stessa dell’autore e di Fredo Valla autore della presentazione della mostra. Le fotografie, 44 in totale di cui 14 dedicate alla rappresentazione delle nostre montagne che l’artista ama scoprire in solitaria, e 30 dedicate alla Baìo di Sampyere, rappresentano un percorso di eccellenza di un autore che afferma di voler rimanere in disparte rispetto ai soggetti che ritrae, in attesa che i soggetti stessi si impongano alla sua attenzione. Il risultato raggiunge le vette di una grande arte.

La serie di incontri prosegue con la presenza di uno scrittore francese, Jean-Baptiste Del Amo, presentato dal critico letterario Livio Partiti a Scrittorincittà domenica 16 novembre alle ore 18,30 presso l’Auditorium del Foro Boario a Cuneo. Per gli appassionati della cultura francese sono a disposizione alcune gratuità per questo incontro. Per informazioni consultare il sito www.alliancecuneo.eu

