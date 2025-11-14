Boman protagonista del Lamiera Training Day al Museo delle Mille Miglia

Boman è stata tra i protagonisti, anche in qualità di sponsor, della IV edizione del Lamiera Training Day, che si è svolto giovedì 13 novembre 2025 nella prestigiosa sede del Museo Mille Miglia, fiore all’occhiello del comune di Sant’Eufemia (BS).

È la prima volta che l’azienda di Murello (Cn) partecipa a questo importante momento di incontro e confronto, ormai riconosciuto e apprezzato da tutti i professionisti del settore. Un evento pensato, promosso e realizzato, per coloro che operano nel mondo delle carpenterie metalliche.

Enrico Bonaudi, presidente Boman, Alex Belforte, Enrica Paglietta e Lorenzo Beltrando, sono stati presenti nello spazio dedicato e hanno incontrato numerosi professionisti del settore, interessati alla gamma di posizionatori di saldatura e manipolazione, creata per rispondere a esigenze reali di sicurezza, flessibilità e riduzione dei tempi di lavorazione, adattandosi alle specifiche del cliente.

In Boman la fase di progettazione di manipolatori e posizionatori per postazioni di saldatura prende il via nel 2007, per risolvere un problema di movimentazione e sollevamento in postazione di saldatura, su un nuovo tipo di bracci telescopici commissionati da uno specifico cliente. Silvio Bonaudi, compianto fondatore dell’azienda, si reca con alcuni collaboratori negli Stati Uniti, per visionare tecnologie innovative, ancora poco diffuse nel nostro Paese. L’esperienza americana si trasforma in un progetto dedicato, che rivoluziona la lavorazione e la produzione all’interno dell’azienda. Il 2018 è l’anno della registrazione del marchio Boman, che consolida l’azienda, mentre l’inizio dell’attività commerciale diretta avviene nel 2019, con la prima partecipazione a una fiera di settore: il GIS a Piacenza.

Nel giro di pochi anni Boman, grazie all’esperienza acquisita e all’alta affidabilità dei suoi posizionatori, è diventata vero punto di riferimento nel settore, perché i suoi macchinari - dotati di tecnologie brevettate - permettono di lavorare in sicurezza, riducendo l’uso di mezzi di sollevamento tradizionali e migliorando accessibilità, affidabilità e precisione, per chi opera ogni giorno in officina.

«La partecipazione al Lamiera Training Day dimostra l’interesse dell’azienda verso i temi trattati ma anche la volontà di interfacciarsi con nuovi interlocutori - affermano Enrico Bonaudi, presidente Boman e l’AD Alex Belforte - e conferma l’impegno di Boman nel sostenere momenti di confronto e crescita professionale, presentando soluzioni concrete per le sfide dell’industria moderna».