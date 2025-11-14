Non tutti sono come i tuoi ex

Non tutti ti spezzeranno il cuore. Alcuni lo faranno battere più forte, meriti un futuro migliore. Dai all’amore una seconda occasione — questa volta con qualcuno che sa davvero cosa vuole.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Annunci per lei

Lui Single, 38 anni

I suoi sogni sono ribelli e non ci vogliono proprio stare nel cassetto! Lui è un uomo dal carattere forte e positivo, con una voce decisa (e decisamente sensuale) e due occhi verdi che parlano da soli. 38enne, con un fisico atletico e la testa ben piantata sulle spalle, è un informatore scientifico, ha studiato mantenendosi da solo, e partendo da una semplice ma solida famiglia di operai. Ora gli manca solo un sogno da realizzare: una ragazza dolce, femminile, in una parola… chiama al 3403848047

Lui Single, 45 anni

Le anime belle non hanno bisogno di mettersi in mostra: si vestono, escono e, come lui, illuminano la giornata di chi le incontra. Lui però non è solo una bella anima… è anche un bell’uomo: 45 anni, alto, con un sorriso malizioso, occhi grigio-azzurri, possiede una fabbrica che produce e trasforma il legno, Ha un carattere rassicurante, è generoso, Vive solo, ha tanti amici veri, ma in amore, finora, la dea bendata ha guardato altrove. Ora cerca la sua “anima giusta”... Chiamalo al 3403848047

Lui single, 56 anni

Cerco una donna che sappia ridere, e vivere con leggerezza. Non cerco la bellezza: vorrei ironia, dolcezza e quella capacità di rendere speciale ogni momento. Sono un giudice di pace di 56 anni, alto, bruno, occhi celesti e barba curata. Divorziato da tempo, vivo da solo, sposata, amo le serate tra amici, le risate genuine, ma anche il silenzio di una cena preparata con cura, dove ogni piatto è un piccolo gesto d’amore. Credo che la vita e l’amore abbiano ancora il meglio da offrire… e sogno di incontrare una donna speciale con cui condividere passione, complicità e quei momenti che ti fanno battere il cuore come se fosse la prima volta. Chiama al 3403848047!

Lui single, 65 anni

Dicono che il freddo che si ha dentro passi solo con un abbraccio…Vedovo di 65 anni, vive da solo, ma il suo cuore buono e la compagnia che sa offrire scaldano chiunque lo incontri. Appassionato di storia antica, ama viaggiare, scoprire città storiche, mercatini curiosi e gustare i piatti tipici dei ristorantini locali, ma non da solo! Bel signore distinto, medico dentista e molto benestante, adora il ballo, i sorrisi e le piccole gioie della vita. Vorrebbe incontrare una brava signora da abbracciare teneramente, coccolare e viziare... Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei single, 32 anni

32enne bruna, snella, dagli splendidi occhi verdi e dal sorriso contagioso. Dolce e amorevole, ha realizzato il suo sogno: una fattoria didattica dove coltiva piante e fiori e accudisce animali, insegnando ai bambini, la bellezza della natura e della vita all'aperto. Convinta che la vita sia troppo breve per vivere i sogni degli altri, ora cerca un uomo italiano, non importa l'eta', con cui condividere la vita, sposarsi o convivere, e realizzare il "suo" di sogno.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 42 anni

Preferisce vivere di passioni che morire di noia, e di passioni, lei, ne ha da vendere!

Culturali, sportive, e anche un pizzico romantiche, ha studiato tanto, oggi è un’infermiera specializzata in cardiologia: dolce quando serve, determinata quando serve di più. Italiana, 42 anni, bella donna dai lineamenti delicati, occhi azzurri e fisico snello. Divorziata, senza figli, vive sola e ama la vita all’aria aperta più di qualsiasi centro commerciale. Cerca un uomo semplice, magari anche un po’ piu' maturo, ma con il cuore giovane e la voglia di innamorarsi davvero... Chiama al 3403848047!

Lei single, 53 anni

È difficile trovare belle persone… ma quando le incontri te ne accorgi subito, e non vorresti più perderle. Lei è proprio una di queste: piemontese 53enne, carina, spontanea, con il dono di portare sorrisi e serenità ovunque vada. Ha sempre vissuto in campagna, dove produce ottimi vini, prepara conserve, pasta e pane fatto in casa… e, come se non bastasse, dedica tempo e cuore al volontariato, manca solo un brav’uomo che la faccia sentire amata come merita: semplice, sincero, e pronto a condividere con lei il profumo del pane appena sfornato.. Chiama al 3403848047!

Lei single, 63 anni

Lei cerca un uomo che sappia apprezzare le cose semplici ma vere: il caldo crepitio del fuoco nel camino, il profumo del buon cibo e, soprattutto, la bellezza di un sorriso condiviso. È una signora di 63 anni, vedova, castana dagli occhi azzurri pieni di dolcezza. Ama coltivare fiori, passeggiare in montagna e andare a raccogliere funghi. Non è bigotta, ma crede fermamente in Dio e nei valori autentici. Vorrebbe, con tutto il cuore, trovare un compagno buono e sincero, anche più maturo, con cui condividere affetto, risate e giornate serene... Chiama al 3403848047!

