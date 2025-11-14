 / Economia

Economia | 14 novembre 2025, 09:00

Tutti pazzi per le novità Casa di Europrezzi 2.0!

Design, stile e risparmio per dare un nuovo look ai tuoi ambienti. Europrezzi 2.0 rinnova la sua linea “Casa & Arredo” con tantissimi articoli unici e convenienti

Design, stile e risparmio per dare un nuovo look ai tuoi ambienti. Europrezzi 2.0 rinnova la sua linea “Casa & Arredo” con tantissimi articoli unici e convenienti: oggetti funzionali, decorativi e dal design moderno per valorizzare ogni spazio — sempre ai migliori prezzi.

Novità Casa & Arredo - Stile e Convenienza

Scopri le nostre offerte esclusive, disponibili fino ad esaurimento scorte:

  • Assortimento Cantinette per Bottiglie “Barrique” → a partire da €15.00


Un pratico mobiletto a forma di botte per esporre i tuoi vini in modo elegante e divertente. Arricchisci il tuo living con queste cantinette disponibili in vari modelli e misure.

  • Assortimento di Orologi → a partire da €5.00


Vieni a scoprire i nuovi modelli con meccanismo silenzioso, disponibili in diversi colori e dimensioni.

  • Candele Profumate → a partire da €1.00

Nel nostro reparto candele troverai un’infinità di modelli e profumazioni, perfette per ogni atmosfera.

  • Profumatori con Bastoncini€3.00

Dona un tocco di profumo e stile ad ogni ambiente con la nostra selezione di profumatori per la casa a piccolo prezzo.

  • Portabottiglie 4 Posti€4.00

Pratico modello in metallo robusto e duraturo, con manico in legno e struttura saldata e rivettata.
Capacità: 4 bottiglie — perfetto per chi ama ordine e design.

  • Kit Cocktail 7 Pezzi€10.00 – PAZZIA!

Tutto il necessario per creare i tuoi cocktail preferiti a un prezzo incredibile.
Agitatore, misurino, pinze, colino e accessori inclusi: diventa il bartender di casa tua!

 Non perdere l’occasione di dare nuova vita ai tuoi spazi con Europrezzi 2.0:  qualità, stile e convenienza ti aspettano nei nostri punti vendita.

Dove Trovarci

  • GENOLA – Via Frassinetto 5
  • SALUZZO – Via Cuneo 12
  • POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
  • RIVAROLO – Corso Re Arduino 83

