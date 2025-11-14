Banca di Cherasco organizza una serata sulle criptovalute: "Capire l'euro digitale per difendere i risparmi"

Criptovalute e stablecoin, crittografia e blockchain, monete virtuali e smart contract, tra rischi reali e opportunità della rete che permette di scambiare in via telematica denaro che, in forma fisica, non esiste. La tecnologia digitale sta cambiando, in modo veloce e radicale, anche il settore finanziario e occorre avere idee chiare per difendere i propri risparmi, valutare i prossimi cambiamenti e prepararsi alle novità che ci attendono, come l’introduzione tra tre anni dell’euro digitale. Banca di Cherasco per questi motivi ha organizzato un incontro per scoprire e capire le valute virtuali: tanti ne parlano, alcuni le usano, pochi le conoscono a fondo.

Il titolo della serata a ingresso libero è “Stablecoin, criptovalute e mercati: l’evoluzione del valore nell’era digitale”. L’appuntamento è mercoledì prossimo, 19 novembre, alle 20:45, nell’auditorium della Banca di Cherasco in via Bra 15 a Roreto. Dialogheranno con il pubblico Lorenzo Crida, vice direttore generale vicario dell’Istituto di Credito Cooperativo, Alessandro Cabutto (responsabile Area Finanza) e Martino Fenoglio (responsabile Servizi d’investimento). Sarà l’occasione per capirne di più sul futuro “dematerializzato” che riguarda anche il denaro e per fare domande su prospettive, rischi, comodità e convenienza delle valute digitali.

L’incontro fa parte di un ciclo di appuntamenti divulgativi organizzati dall’associazione di promozione culturale e sociale “Cherasco In”, nata di recente per “mettere in rete persone, idee e iniziative per rendere la città più viva, partecipata e solidale”.

La scorsa settimana, sempre nell'auditorium di Roreto, il giornalista Domenico Quirico, inviato di guerra, aveva dialogato con il penalista astigiano Pierpaolo Berardi e il pubblico, ragionando su tanti conflitti del pianeta, in corso e a rischio: dall’Ucraina a Gaza, passando per Taiwan e Venezuela.

Dopo l’esordio con Quirico e l’appuntamento della prossima settimana, il prossimo incontro ha per titolo “Leone XIV, il Papa venuto per la pace”: sarà mercoledì 10 dicembre, sempre alle 20:45, con il vaticanista del quotidiano La Stampa Domenico Agasso. Altri incontri sono in programma nella prima parte del prossimo anno: si spazierà dal dibattito sul referendum della riforma della giustizia a incontri con noti personaggi dello sport.