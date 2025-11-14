Fossano celebra Sant’Eligio, patrono dei fabbri e degli orafi

Il Rettore della Pia Società di fabbri ferrai arti e affini di Fossano Giovanni Barbero, comunica che lo storico sodalizio presieduto da Vittorio Dentis, come da consuetudine plurisecolare, celebrerà l’annuale ricorrenza del proprio patrono Sant’Eligio di Noyon Domenica 30 novembre prossimo.

Nella chiesa della SS.Trinità (Battuti rossi) alle ore 10,00 la funzione della Santa Messa solenne in onore del Santo patrono e per gli associati sarà officiata dal Parroco del Concattedrale don Davide Pastore.

Dopo la celebrazione religiosa, nella sede della Pia Società, verrà presentata un’antica effigie del Patrono Sant’Eligio, donata da un associato, il cui restaurato è stato interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Come tradizione vuole, seguirà poi il pranzo sociale, quest’anno presso il ristorante “Expo” di via Foro Boario 20 a Fossano. Associati ed amici che intendano partecipare potranno prenotarsi al numero 339.4718806 entro e non oltre il 25 novembre.

Al termine della giornata sarà anche consegnato il tradizionale “sonetto” che quest’anno è stato dedicato ad Antonio Ravera dell’Oreficeria Valenzana. Mercoledì 3 dicembre alle 9 in Duomo sarà celebrata la Santa Messa in memoria dei soci defunti.