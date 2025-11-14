VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) ritorna TIME OUT WOMEN. Ospiti Paola Cardullo, Sara Alberti, Valeria Caracuta e Matteo Dell’Anna

Appuntamento da non perdere quello in programma questa sera alle ore 21 con “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Spazio a servizi e approfondimenti sul massimo campionato di volley femminile e sulla serie A2, con tante interviste e collegamenti.

Di grande prestigio l’ospite in studio per questa 5^ puntata, con la presenza di Paola Cardullo, ex libero della Nazionale italiana, con cui ha fatto incetta di titoli mondiali ed europei. Paola Cardullo attualmente ricopre il ruolo di vice allenatore della Honda Cuneo Granda Volley e dunque analizzerà con i conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi il difficile momento delle gatte, reduci da tre sconfitte consecutive.

In vista del derby di domenica tra Cuneo e Chieri, inoltre, il programma si collegherà con l’espertissima Sara Alberti, centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, anche lei con tante presenze in Nazionale. Restando in tema di maglia azzurra, Time Out Women avrà come ospite un altro “pilastro” del volley femminile italiano come la palleggiatrice Valeria Caracuta, attuale regista della PanBiscò Leonessa Volley Altamura. Insieme al lei anche l’allenatore della formazione murgiana, il neretino Matteo Dell’Anna.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Enrico Barbolini, Federica Pelloni, Adhu Malual, Francois Salvagni, Alice Farina e Bianca Orlandi.

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.