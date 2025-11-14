A Cuneo la morte fa la fila: personale assente, domani niente funerali

A Cuneo pare che la morte abbia chiesto il permesso, ma le abbiano risposto di ripassare lunedì. Perché sì: qui non si muore quando capita, si muore quando c’è personale. E questo weekend, beh, il personale non c’è.

O meglio: su dieci o undici necrofori comunali (il dato preciso non si sa), una gran parte risulta “indisponibile”, termine elegante che può voler dire un po’ di tutto: influenza, ferie, stanchezza cronica o semplice irreperibilità. Risultato: niente funerali sabato 15 novembre. E la domenica, per regolamento, già non se ne fanno.

Dunque, cari cuneesi: la vostra ultima ora può pure arrivare puntuale, ma l’ultimo viaggio… si mette in coda.

Le imprese funebri confermano la situazione, niente più. Il massimo dello sfogo è questo: “Hanno mandato una lettera: niente funerali sabato. Sì, è la prima volta che succede. Prima volta proprio”. Detto con la voce di chi ne ha viste parecchie, ma un weekend senza “becu”, come da queste parti chiamano i necrofori, ancora mancava alla lista.

Sul fronte amministrativo, l’assessore Luca Serale prova a spiegare la situazione in termini istituzionali: “Partiamo col dire che il nostro Comune ha ben undici cimiteri, e non sono pochi”. Poi aggiunge: “Abbiamo dovuto comunicare questa sospensione di servizio per un giorno per evitare ulteriori problematiche. Arriviamo da un periodo con molta richiesta per il personale: le festività dei Santi e via dicendo. Per far fronte a tutti i servizi si è deciso di sospendere, soltanto per quel giorno, le sepolture”.

Quanti sono gli addetti a gestire undici cimiteri, e quanti sono gli assenti? Su questo l’assessore resta vago: “In questo momento non c’è un numero sufficiente per coprire tutti i servizi, perché il necroforato non riguarda soltanto la tumulazione. È molto più complesso: c’è la manutenzione dei cimiteri, il recupero delle salme, che deve essere garantito 24 ore su 24. È un servizio molto, molto complesso. Un lavoro delicato, su cui l’amministrazione ha sempre investito e posto molta attenzione”.

Rimane però la domanda cruciale: perché proprio sabato? “Questa è una motivazione tecnica che non so dire - ammette Serale - ma è stato comunicato con anticipo alle imprese funebri, questo sì”.

E così, in città la morte resta in attesa come un’utente qualsiasi: prende il numeretto, aspetta il suo turno e spera che lunedì qualcuno torni al lavoro.