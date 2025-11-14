Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Acqui per la riqualificazione della pavimentazione

Nell’ambito del progetto di riqualificazione delle pavimentazioni del centro storico, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sono istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, dal 17 novembre a conclusione lavori, in base alle esigenze del cantiere:

divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, su tutta via Acqui;

per le lavorazioni che interesseranno il tratto di via Acqui, compreso tra via Giraudi – via Balbo, deviazione del traffico veicolare in via Cesare Balbo per l’accesso a piazza Miroglio;

per le lavorazioni che interesseranno il tratto tra via Balbo e piazza Monsignor Grassi, divieto di accesso a via Acqui dalla piazza Mons. Grassi e l’istituzione del doppio senso di marcia dal civico 1 al civico 15;

istituzione del doppio senso di marcia in via Gianolio.

I lavori riguarderanno la rimozione dell’esistente pavimentazione con relativo sottofondo, la realizzazione di un nuovo sottofondo stradale e la formazione della nuova pavimentazione in cubetti di porfido.

Gli uffici tecnici hanno già informato i residenti e gli istituti scolastici al fine di arrecare il minor disagio.

Sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenoglio: «Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza e per la riqualificazione del centro storico. Gli interventi saranno attivati per piccoli sotto-cantieri mantenendo sempre, durante tutte le fasi lavorative, il transito veicolare per i residenti e gli aventi diritto, consentendo la percorribilità pedonale in ogni fase. Monitoreremo attentamente l’andamento del cantiere per garantire tempi certi e qualità dell’opera e sarà nostra cura comunicare in accordo con la Direzione dei Lavori, eventuali novità, al fine di limitare il più possibile i disagi».