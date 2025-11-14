 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 14 novembre 2025, 08:30

SUPERLEGA / Le pagelle di Perugia-Cuneo: Feral brilla, Codarin conferma solidità

Nella serata difficile del Pala Barton, l'opposto francese è il migliore in campo tra i piemontesi con 16 punti. Bene Codarin e Bonomi, più in ombra Cattaneo e Zaytsev

Cuneo esce sconfitta dal confronto con Perugia, domenica altra trafserta con Grottazzolina (Foto Michele Benda)

Cuneo esce sconfitta dal confronto con Perugia, domenica altra trafserta con Grottazzolina (Foto Michele Benda)

Lorenzo Codarin – voto 6.9
Tra i più costanti e produttivi. Chiude con 6 punti totali, 2 muri e un 67% in attacco. Anche al servizio si fa sentire con battute insidiose. Solido sottorete, conferma il suo ottimo momento di forma.

Nathan Feral – voto 7
È il terminale offensivo principale: 16 punti totali, con 13 vincenti in attacco (54%), 3 muri e solo 4 errori. Sempre coraggioso, chiamato spesso a risolvere situazioni difficili. Il migliore dei cuneesi.

Michele Baranowicz – voto 6
Dirige il gioco nel primo set, poi lascia spazio a Bonomi. Qualche buon lampo in regia, ma la ricezione ballerina limita le opzioni offensive.

Matteo Bonomi – voto 6+
Subentra nel secondo e nel terzo set per dare ritmo e far rifiatare Baranowicz. Mostra personalità e discreta distribuzione, anche se l’intesa con gli attaccanti è ancora da costruire.

Ivan Zaytsev – voto 5.5
Alterna buone giocate a troppi errori (5 punti, ma anche 3 sbagli in attacco, 31%). Riceve con il 38% di positività, ma viene spesso bersagliato. Non al meglio, ma resta un punto di riferimento tecnico.

Claudio Cattaneo – voto 5.5
Serata storta: solo 2 punti su 14 attacchi per un 14% di efficienza. Fatica a trovare ritmo contro il muro perugino.

Riccardo Copelli – voto 6
Gioca due set, segna 2 punti e si mette in mostra al servizio e a muro. Entra con buona attitudine, anche se deve migliorare la continuità.

Alessandar Stefanovic – s.v.
Parte titolare ma viene presto sostituito da Copelli. Poco tempo per incidere.

Simone Oberto – s.v.
Utilizzato solo per qualche cambio, senza possibilità di mettersi in mostra.

Domenico Cavaccini – voto 5,5
Ricezione complessivamente molto bassa (6% positiva). Tiene quanto può contro la potenza del servizio avversario, ma la pressione di Perugia è costante.

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium