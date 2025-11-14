VOLLEY B1F / Mondovì vuole tornare a correre: al PalaManera arriva la Issa Novara

Giornata di gioco numero sei per la Serie B1 femminile di pallavolo e quarto impegno casalingo per il Mondovì Volley allenato dai coach Claudio Basso e Marco Dagna.

Sabato 15 novembre alle 20.30 il Palamanera ospiterà infatti l’assalto del “Puma” alla Issa Novara, compagine attualmente al penultimo posto in classifica. La Issa alterna nel suo roster elementi di esperienza a giocatrici più giovani, ma fino a questo momento è riuscito a trovare la quadra se non parzialmente. In stagione è arrivata una sola vittoria, quella casalinga alla seconda giornata contro il Volley Parella Torino, a cui fanno da contraltare quattro sconfitte. L’ultima è arrivata in casa di Pallavolo Florens, impostasi con un netto 3-0. Dopo la sconfitta in casa di Villa Cortese, ora terza a pari merito con Mondovì Volley, non si sono fatti drammi e la consapevolezza che il campionato sarà lungo e complicato è stata espressa dalla palleggiatrice Sara Colombano. In settimana sono andate migliorando alcune situazioni fisiche che avevano limitato un paio di atlete nell’ultimo turno, ed il “Puma” che scenderà in campo sarà certamente motivato ad iniziare un nuovo percorso positivo, anche se all’orizzonte ci sono le sfide più complicate. Nella settima e nell’ottava giornata capitan Aliberti e compagne affronteranno la capolista Alessandria e la già citata Florens seconda.

Ad introdurre la sfida è la palleggiatrice Beatrice Fissore, lungamente in campo nella sfida della quarta giornata a Chieri ’76: “Sabato torniamo in campo dopo una sconfitta, e sarà una partita molto importante per noi. Arrivando da una gara non positiva, il nostro obiettivo principale è ritrovare i nostri equilibri e i nostri punti di forza, quelli che ci hanno sempre contraddistinte. Affronteremo una squadra solida, sappiamo che non sarà facile, ma ci faremo trovare pronte a combattere su ogni pallone. In questi giorni stiamo lavorando con grande impegno in palestra, concentrandoci sugli aspetti che non sono andati come volevamo domenica scorsa con l’obiettivo di reagire subito e di mostrare il nostro vero valore davanti al nostro pubblico.”

È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita.

Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità. La serata avrà avvio alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv, con registrazione necessaria. Sugli spalti avranno ingresso anche le giovani atlete che domenica 2 novembre si sono date battaglia nel 19° Torneo di Halloween. A loro e ai loro accompagnatori è riservata una promozione straordinaria.