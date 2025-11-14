VOLLEY B1M / Il VBC Mondovì cerca riscatto a Limbiate

Nella sesta giornata del campionato di serie B maschile il VBC MONDOVI’ allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso sabato sera alle ore 20 dall’ importantissima trasferta sul campo del Limbiate allenato da coach Roberto Tirelli, tecnico esperto e capace di far rendere al massimo anche gruppi giovani come quello di quest’anno.

Il vero riferimento tecnico della squadra monzese è il palleggiatore Pedroni, regista ordinato, lucido e in grado di tenere il sistema in equilibrio anche quando la palla scotta: è lui che fa funzionare l’intero ingranaggio. Il reparto centrali è il punto più solido della squadra, con l’ esperto Gianluca Rossi, con un passato in Superlega con Monza, in A2 a Cantù ed in A3 a Sarroch, pericoloso sia in primo tempo sia a muro, e con il giovane Doniselli, cresciuto nel Brugherio, 199 cm, potente, atletico, che salta, chiude e sta crescendo rapidamente.

In coppia, formano un reparto centrale di livello notevole per una squadra che lotta per uscire dal fondo. Il terzo è l’ esperto Cantatore, da sempre a Limbiate, molto più di una alternativa. Il finalizzatore principale della squadra è l’ opposto Tommaso Motta, ex Garlasco, giocatore fisico e di temperamento, abituato a prendersi responsabilità anche con palla sporca. In banda si alternano il giovanissimo Rizzo, classe 2007, ex Desio, Bianchi, ex Cantù in A2, più tecnico, e Corti, ex Besanese, ordinato e affidabile, mentre come libero troviamo Guaragna, giocatore funzionale, che garantisce ordine alla seconda linea.

“Tutti quanti sappiamo perfettamente che siamo attesi da una partita importantissima – dice coach Vittorio Bertini –, che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. Sabato contro il Mozzate secondo in classifica abbiamo giocato alla pari per l’ intera gara, tanto che tutti e quattro i set disputati sono stati molto tirati e terminati con il minimo scarto. Quella di Limbiate sarà sicuramente una gara tesa per la grande importanza della posta in palio e di certo non facile da affrontare, ma noi dovremo avere la personalità per superare le avversità che si presenteranno, stando molto attenti ai particolari e bravi a non regalare nulla”.

Senza dubbio quella in terra brianzola è una gara estremamente delicata perché in palio ci sono punti pesantissimi, fra due compagini che al momento sono ancora al palo e che hanno assoluta necessità di incamerare punti per rilanciarsi in chiave salvezza. In questo scontro diretto serviranno ordine, cattiveria agonistica e una presenza mentale totale dal primo all’ultimo scambio perché conta esclusivamente il risultato: infatti per i monregalesi è tempo di cominciare a fare punti, fondamentali sia per l’ autostima che principalmente per la classifica.