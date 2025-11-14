 / 

| 14 novembre 2025, 19:51

Atp Finals, Zverev-Auger Aliassime vale l'ultimo posto in semifinale - Il match in diretta

Atp Finals, Zverev-Auger Aliassime vale l'ultimo posto in semifinale - Il match in diretta

(Adnkronos) - Dopo il successo di Jannik Sinner contro Ben Shelton, il venerdì sera delle Atp Finals mette sul piatto la sfida tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il big match di oggi, 14 novembre, regalerà al vincitore la qualificazione in semifinale contro Carlos Alcaraz. Si comincia non prima delle 20:30. 

Dove vedere Zverev-Auger Aliassime? Il confronto sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 203), ma anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

Alcaraz aspetta il vincitore nella semifinale di domani sera alle 20:30. Nell'altra semifinale, Sinner sfida De Minaur.  

 

