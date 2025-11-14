 / 

Ballando con le stelle, Andrea Delogu torna in sala prove: l'abbraccio con Nikita

Andrea Delogu è tornata in sala prove a Ballando con le stelle. La concorrente, assente nelle scorse due puntate a causa di un grave lutto familiare, tornerà in pista domani, sabato 15 novembre, insieme al maestro e partner di ballo Nikita Perotti. 

Andrea ha perso il fratello Evan in un tragico incidente lo scorso 29 ottobre. Dopo giorni di assenza e silenzio, la giornalista è tornata in televisione con la conduzione de 'La Porta Magica' ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini e la Rai per averle permesso di fermarsi e vivere il lutto lontano dai riflettori.  

Il ballerino Nikita ha condiviso un video sui social che mostra la concorrente sorridere con dolcezza verso la telecamera prima di avvicinarsi a lui e abbracciarlo. La coppia formata affronterà domani uno spareggio speciale che coinvolgerà anche Filippo Magnini e Marcella Bella.  

 

