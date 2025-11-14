 / 

| 14 novembre 2025, 12:05

Manovra, la carica degli emendamenti

(Adnkronos) - Carica di emendamenti alla manovra 2026. La scadenza per la presentazione era stata fissata per oggi alle 10 in commissione Bilancio del Senato. 

Sono 1.671 quelli presentati dal Movimento 5 Stelle. A questi si aggiungono 38 ordini del giorno. Lo si apprende da fonti parlamentari. Gli emendamenti alla manovra presentati dal Pd sono 1.160. A questi si aggiungono altre 16 proposte di modifica in comune con Italia Viva, Avs e Movimento 5 Stelle. Sono 533 gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio da Avs, 354 quelli di Italia Viva. 

 

