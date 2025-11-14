 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 14 novembre 2025, 12:33

Studenti in sciopero, cortei in 50 città: fantoccio di Meloni a Roma e flashmob a Milano

Studenti in sciopero, cortei in 50 città: fantoccio di Meloni a Roma e flashmob a Milano

(Adnkronos) - Oggi giornata di sciopero per gli studenti. In oltre 50 città in tutta Italia sono state organizzate manifestazioni. Lo slogan è 'Un’altra scuola, un altro mondo è possibile' con una piattaforma rivendicativa che si concentra in sei problemi principali vissuti dagli studenti: didattica e valutazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, rappresentanza studentesca, transfemminismo e benessere psicologico e rapporto scuola lavoro. 

Da Roma a Milano, proteste "contro la scuola del genocidio" e per chiedere "giustizia climatica". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium