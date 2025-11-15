Bra, domenica 16 novembre torna il Mercato della Terra con le specialità di stagione

Adesso che il freddo sembra ufficialmente arrivato, che cosa c'è di meglio di un bel paniere di cibi golosi a km zero per riscaldare cuori e palato?

Come ogni terza domenica del mese, il 16 novembre torna il Mercato della Terra di Bra per offrire un modo di gustare antiche tradizioni del territorio attraverso un'enogastronomia di assoluta eccellenza.

L'evento, che sposa disciplinari e filosofia Slow Food, è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori.

Sotto la storica ala di corso Garibaldi, dalle ore 8 alle ore 17, gli espositori saranno pronti ad accogliere visitatori e curiosi con prelibatezze che faranno godere la vostra anima gourmet.

Sui banchi di questo Mercato, non un mercato qualunque, sono garantiti cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

Che cosa potete trovare? Imbarazzo della scelta con ortofrutta di stagione, confetture, succhi di frutta, formaggi, latte, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, zafferano, spezie vino, nocciole, miele, dolci ma anche cosmesi e tanto altro che non stiamo ad elencare, per lasciarvi la sorpresa.

L’evento sarà arricchito dal laboratorio di "Biulot" con la preparazione della salsiccia ai porri, dalla degustazione di olio nuovo di Pomona e dall’esposizione di tutte le varietà di mele di Silvana Grosso, che spiegherà come conservarle. Serve altro?