A Mondovì la solidarietà corre in sella all'Harley di Babbo Natale

Babbo Natale a Mondovì arriva sull'Harley e i doni li porta ai bambini della pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis.

È un sogno diventato una straordinaria tradizione quello che, da alcuni anni, si ripete con allegria sotto al Belvedere nel periodo di Natale.

Tutto è iniziato nel dicembre del 2018, quando mamma Angela e papà Marco avevano il loro figlio Dylan ricoverato in pediatria nel periodo delle feste.

"Che bello sarebbe vedere tanti babbi con i loro vestiti rossi, magari in moto, qua fuori per augurare buone feste ai piccoli pazienti".

Da allora ne è stata fatta di strada e da alcuni anni grazie all'associazione "Bikers for a dream", centinaia di motociclisti, vestiti da Babbi Natale, usano le loro Harley come slitte per portare doni, sorrisi, allegria e solidarietà al nosocomio monregalese.

Sono stati oltre 350 i bikers che hanno partecipato all'evento lo scorso anno, ma per il 2025 la manifestazione punta a crescere ancora.

"La Babbo Bikers è una manifestazione all'insegna della beneficenza, che è arrivata alla quinta edizione - spiegano dall'associazione -. L'evento si svolgerà nel parcheggio dell'ospedale Regina Montis Regalis, con varie attrazioni quali: Supereroi acrobatici, falconeria, una mongolfiera che farà fare voli vincolati ai bambini, animazione per bambini. Saranno presenti, inoltre, street food e bevande. Tutte le donazioni ricevute e i giocattoli saranno donati al reparto pediatria".





La manifestazione, in programma domenica 14 dicembre, inizierà con il ritrovo nel parcheggio di Mondovicino di tutti i mezzi

(moto, auto americane e d'epoca, maggiolini) alle 11 con partenza alle 11,30 alla volta dell'ospedale.