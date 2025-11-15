Freedom FC Women, domani al Paschiero di Cuneo arriva il Bologna

Reduce dalla bella e preziosa vittoria di Ferentino, la Freedom FC Women torna a Cuneo per affrontare domani, domenica 16 novembre (ore 14.30), uno dei top team della Serie B 2025-26: il Bologna. Le biancoblu di mister De Vincenzo, che hanno consolidato il proprio piazzamento a metà classifica, vanno a caccia di altri punti per dare sostanza ed aggiungere un ulteriore boost di consapevolezza a questa finora positiva stagione: con la possibilità, tra l’altro, di piazzare eventualmente il sorpasso in graduatoria, considerando che la formazione rossoblu si trova ad una sola lunghezza di distanza. “Arriviamo da una grande vittoria, che ci voleva soprattutto per il morale – così il difensore cuneese Chiara Marenco -. Questa settimana abbiamo lavorato bene, sperando di poter fare altrettanto bene domenica: abbiamo già incontrato il Bologna in Coppa Italia e se saremo in grado di ripetere quella prestazione, possiamo portare a casa i tre punti”.

L’AVVERSARIA – Il Bologna del confermato mister Matteo Pachera, ha finora conquistato 14 punti in campionato, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Dopo aver lottato fino in fondo per la promozione in A ed aver chiuso il 2024-25 al 4° posto, l’ambizioso club rossoblu è ripartito non solo da importanti conferme, come quella del proprio tecnico, ma rinnovando non poco un roster già competitivo con ben 14 innesti: spiccano le attaccanti Alessia Rognoni e Sofieke Jansen, le centrocampiste Cecilia Re, Venla Lindfors (infortunatasi al crociato anteriore del ginocchio sinistro a settembre) e Giulia Fusar Poli, il portiere Eveljn Frigotto e l’esterno sinistro Caterina Fracaros, protagonista a Cuneo nella seconda metà della passata stagione. Le emiliane, nell’ultimo turno, hanno subito una sconfitta interna (1-2) con il Trastevere. Freedom FC e Bologna si sono già affrontate in questa prima parte di stagione, al “Paschiero” in Coppa Italia: furono le ospiti a spuntarla 3-4 (ai supplementari) grazie ai centri di Martiskova, Rognoni (doppietta) e Fusar Poli al 118’.

Precedenti in Serie B - 4 (4 vittorie Bologna)

Ex - Caterina Fracaros (Bologna)

Freedom FC Women-Bologna si disputerà domenica 16 novembre allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo con fischio d’inizio alle 14.30 (apertura biglietteria alle 13.30): dirigerà l’incontro il sig. Davide Scalvi di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Davide Salinelli di Genova ed Emanuele Toniutto di Como.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA (Domenica 16 novembre ore 14.30)

Trastevere-San Marino Academy 1-2

Arezzo-Venezia

Cesena-Como

Freedom FC Women-Bologna

Frosinone-Hellas Women

RES Donna Roma-Brescia

Vicenza-Lumezzane

CLASSIFICA

Cesena 21, Como 19, Lumezzane 17, Hellas Verona 14, Brescia 14, Bologna 14, Freedom FC Women 13, RES Donna Roma 11, Frosinone 10, Vicenza 9, Arezzo 7, San Marino Academy 7*, Venezia 4, Trastevere 3*. *una gara in più