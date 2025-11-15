Fiamme all'interno di una villa a schiera a Ceva: nella notte l'intervento dei vigili del fuoco

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, nella notte, a Ceva.
Nella zona di via Mombasiglio si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione, una villa a schiera.
In fiamme un tavolo e delle sedie, prima dell'arrivo dei pompieri con la squadra di Mondovì ed i volontari di Ceva. Rogo causato, a quanto pare, da un lumino lasciato acceso.
In casa c'erano due donne, madre e figlia, la prima delle quali è rimasta lievemente intossicata ed affidata alle cure degli operatori del 118.
L'intervento si è concluso poco prima delle 4.