"Autostop attraverso l’Himalaya": lo scrittore giramondo Sebastiano Ramello presenta il suo ultimo libro

Giovedì 20 novembre alle 20:45 lo scrittore giramondo Sebastiano Ramello presenta la sua ultima pubblicazione, Autostop attraverso l’Himalaya presso la libreria “Le Nuvole” di via Cavour 23 a Fossano (ingresso libero).

“Durante la presentazione e il racconto di questo incredibile viaggio in autostop, che rievoca il modo di viaggiare di quella che era la contro cultura beatnik e del grande Kerouac, Sebastiano instancabile giramondo ci porterà, con i suoi racconti e con alcune vecchie fotografie che testimoniano questa avventura, a percorrere le carreggiate più alte del Pianeta fino a raggiungere il cuore della catena himalayana alcuni dei luoghi più estremi sul confine con Pakistan, Cina e gli ex territori tibetani” ci racconta Stefano gestore della libreria.

Ramello oltre aver pubblicato con la casa editrice Echos Autostop attraverso l’Himalaya, narrativa di viaggio, ha pubblicato: La Maschera, romanzo thriller/giallo internazionale ispirato a fatti di attualità, e In viaggio con Maneki il racconto di un suo viaggio in barca a vela nell’Oceano Atlantico.

Chi è Sebastiano Ramello? Ce lo spiega la professoressa Gabriella Addivinola che sarà presente come relatrice: “Sebastiano nasce a Fossano nel 1973. Ha dedicato la sua vita a viaggiare per il mondo nei modi più disparati, prima come backpacker, poi per lavoro come wine ambassador. La vita da globe-trotter l’ha visto percorrere svariate volte le strade dell’India, sia come fotoreporter che come esploratore: attraversando su un dromedario, da lui acquistato, il deserto del Thar per oltre 650 Km, viaggiando a cavallo di una vecchia motocicletta Royal Enfield da lui ribattezzata la “Flower Power”, facendo autostop in Himalaya, scalando alcune vette in solitaria in Ladakh e navigando su una canoa tribale nelle Backwater del Kerala. Ha compiuto numerosi viaggi in Messico, Guatemala, Pakistan, Nepal, Nord America, Russia e in gran parte del Sud-Est asiatico. Ha percorso in lungo e in largo la Cina, sia per lavoro che per piacere. In autostop ha attraversato: Vietnam, Cambogia, Thailandia, Laos, Myanmar e parte della Cina. Su una canoa canadese ha esplorato parte della Svezia e in barca a vela le Isole Canarie e il Mediterraneo. È un amante di sport estremi, dall’arrampicata al kayak alpino, è un appassionato di fotografia e video. Ha scritto per quotidiani e riviste in USA, Hong Kong, Cina e Italia e ha dato vita alla prima ricerca al mondo sull’intolleranza alimentare legata al vino battezzata “Low Histamine”.

Alla domanda se ha in progetto un quarto libro Sebastiano ci risponde: “Sì certo, scrivo tutti i giorni, entro fine anno avrò finito il mio nuovo racconto, un manoscritto che penso non trasformerò in un libro prima del 2027”.

“In previsione nuovi progetti di viaggi e avventure?” Chiediamo.

“Di questo vi racconterò durante la serata del 20 novembre” ci risponde sorridendo.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro con dedica.