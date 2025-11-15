Da Asti si accende la magia, toccando anche San Damiano d'Asti, Govone e Santo Stefano Belbo: inaugurato il Magico paese di Natale [FOTO]

Con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Alfieri ad Asti, delle luminarie e l'apertura delle prime casette in piazza Alfieri, questa sera si è ufficialmente inaugurato il Magico Paese di Natale 2025, la manifestazione che da diciannove anni trasforma Langhe, Roero e Monferrato in un mondo incantato. Alle 17:30 il taglio del nastro ha dato il via alla stagione natalizia, con l'apertura del Palatartufo e dell'area dedicata ai Gioielli del Territorio.

"Una giornata fatta da tante inaugurazioni - ha detto il sindaco Maurizio Rasero Penso che inizi un grande periodo che ci darà grandi soddisfazione. Una volta avevamo solo il Settembre astigiano. Il territorio sta crescendo a doppia cifra".

Soddisfatto anche l'assessore Riccardo Origlia: " È la quarta edizione dei Gioielli, una vetrina delle nostre cose più importanti. Un insieme di attori che hanno valorizzato al meglio", ha detto ringraziando tutte le associazioni di Categoria e ricordando lo spostamento del Palatartufo in piazza Alfieri fino al 21 dicembre e la mostra in corso di Paolo Conte.

In piazza Alfieri ad Asti, con il progetto di filiera corta dalla terra alla tavola di Equaliter, anche il temporary store del Mercato contadino di Casa Coldiretti, inaugurato oggi alle 15 alla presenta della presidente Monica Monticone e del direttore Giovanni Rosso con tutto lo staff Coldiretti.

Al suo interno i profumi e i sapori della terra astigiana, dalle confetture ai mieli, dai vini alle nocciole, dai trasformati alla pasta, dalle conserve ai cereali e ai grani antichi, dai salumi, formaggi, funghi, zafferano, farine, legumi e biscotti fino al Panettone confezionato con impasto al Moscato e nocciola intera trilobata.

Il Temporary Store resterà aperto: nel mese di novembre il sabato e la domenica dalle 10 alle 20; dal mese di dicembre: giovedì, venerdì sabato e domenica in orario 10-20; apertura straordinaria anche lunedì 8 dicembre.

Dopo le varie inaugurazioni, il grande spettacolo natalizio al teatro Alfieri ha celebrato il tema di quest'anno "Ritorno alle radici". Un vero, magico spettacolo con elfi, regali e l'immancabile Grinch con la regia di Pierpaolo Guelfo, anima del Magico Paese di Natale, format che compie 19 anni.

Verso il finale è intervenuto anche il presidente della Regione Alberto Cirio.

A seguire tutti con il naso all'insù per l'accensione del grande albero di Natale in piazza San Secondo e di tutte le luminarie cittadine.

Asti, il cuore del mercatino

Promosso dall'Associazione Generazione, il Magico Paese di Natale si è affermato come una delle manifestazioni più amate d'Italia, premiata nel 2024 come "mercatino più romantico d'Europa" e unica realtà italiana nella top 5 del contest European Best Destinations. Fino al 21 dicembre, il viaggio della fantasia toccherà Asti, Govone, San Damiano d'Asti e Santo Stefano Belbo, unendo tradizione, emozione e spirito natalizio.

Per tutti i weekend fino al 21 dicembre, piazza Alfieri ospita 140 casette di legno dedicate all'artigianato, ai prodotti tipici e alle eccellenze gastronomiche. Un percorso tra profumi di vin brulé, dolci al miele, luci soffuse e addobbi che richiamano la tradizione nordica, in un'atmosfera fiabesca capace di incantare turisti da ogni parte del mondo. Dopo l'apertura straordinaria di oggi dalle 15 alle 20, il mercatino sarà accessibile sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Govone e la Casa di Babbo Natale

A pochi chilometri, Govone torna protagonista con la sua Casa di Babbo Natale, completamente rinnovata per questa edizione. Qui i bambini potranno vivere l'attesa più dolce dell'anno, tra elfi pasticcioni, canti e la possibilità di consegnare la propria letterina direttamente a Babbo Natale. Nel Castello Reale, patrimonio UNESCO, prende vita il percorso "Natale al Castello Reale", un itinerario scenografico nelle sale addobbate, dove la storia incontra la magia.

Tra le novità più attese c'è il ritorno delle casette del mercatino anche a Govone, lungo il viale che circonda il Castello: cinquanta espositori di artigianato e specialità locali ridaranno al borgo il suo fascino originario. Le attività e gli spettacoli saranno accessibili tramite biglietto, disponibile sul sito ufficiale www.magicopaesedinatale.com , mentre il mercatino resterà a ingresso libero. Aperture dal 15 novembre al 21 dicembre, sabato e domenica dalle 10 alle 18:45.

San Damiano d'Asti e il presepe vivente

Cuore spirituale dell'evento, San Damiano d'Asti accoglierà la diciassettesima edizione del Presepe Vivente, con le rappresentazioni della Natività e dei mestieri antichi tra i vicoli e le cantine del centro storico. Un'esperienza che restituisce il sapore autentico del Natale, con aperture nei giorni 7, 8 e 14 dicembre dalle 14 alle 19.

Santo Stefano Belbo, new entry con la fiaba

Santo Stefano Belbo, paese di Cesare Pavese, proporrà la Fiaba di Natale, un percorso animato nei weekend del 7-8, 13-14 e 20-21 dicembre sotto la grande ala del mercato. Mamma Natale e un elfo guideranno i visitatori tra laboratori, racconti e tradizioni, accompagnati dal grande albero luminoso che dominerà la piazza. Orari dalle 10 alle 18.

Non è solo un evento, ma un volano per l'intero territorio: nel 2024 le città coinvolte hanno registrato oltre 13 mila arrivi e 24 mila presenze nei due mesi di programmazione, con Asti a fare da traino. Numeri che confermano la forza attrattiva di una manifestazione capace di unire cultura, spettacolo e turismo, e che con l'edizione 2025 promette di far brillare ancora una volta il Natale piemontese.

