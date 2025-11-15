Ticket to Bra: oggi al via la seconda edizione dell'evento dedicato ai giochi da tavolo

Dopo lo straordinario successo fatto registrare nella Prima Edizione, ha preso avvio oggi la seconda edizione dell’attesissimo Ticket to Bra, che si delinea come l’evento ludico dell’anno nella città di Bra, nonché manifestazione di punta per l’intera regione Piemonte: un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, ma anche per coloro che si affacciano per la prima volta a questo “mondo” e, perché no, anche per i semplici curiosi.

Protagonista è l’associazione braidese Ordine della Rocca, l’organizzatore dell’evento, con la collaborazione nata quest’anno dell’associazione Il Posto Degli Scacchi Bra e l’associazione Respiro (Museo del Giocattolo).

Ma di cosa si tratta?

L’evento, fissato per oggi sabato 15 novembre (dalle 09:30 alle 22:00) e domani, domenica 16 novembre (dalle 09:30 alle 19) presso il suggestivo Movicentro di Bra (in via Trento e Trieste 6, accanto alla stazione), consiste in due intere giornate di gioco, durante la quale sarà possibile cimentarsi in sfide emozionanti, testando le proprie doti strategiche e di pianificazione.

L’obiettivo? Diffondere la passione per il gioco da tavolo moderno come momento di aggregazione tra i giovani (e non), amici e famiglie.

Durante l’evento sarà possibile conoscere e provare i più famosi giochi presenti in circolazione grazie all’imponente ludoteca che verrà allestita per l’occasione.

Gioco libero, con gli oltre 300 giochi da tavolo messi a disposizione dall’associazione, ma non solo. Quizzone, Area ristoro, Giochi di ruolo, Autori e vendita al pubblico. Inoltre quest’anno Scacchi, Subbuteo, Escape Room itinerante e visita gratuita al Museo del Giocattolo. Niente paura per la scelta e per la lettura dei regolamenti, ci saranno volontari e “spiegagiochi” a guidarvi in ogni passo.

L’associazione svolge già settimanalmente l’opera di divulgazione del gioco in scatola e di ruolo attraverso serate dedicate.

In particolare, l’associazione cittadina Ordine della Rocca apre le porte dell’associazione in Via Regina Margherita 28, Pollenzo a Bra ogni giovedì a partire dalle 20.00.

L’evento è reso possibile, inoltre, grazie al prezioso supporto del Comune di Bra.