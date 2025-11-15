Tutto pronto a Govone per Il Magico Paese di Natale 2025

L’atmosfera è preparata. Govone è diventato “Magico Paese di Natale” e attende da oggi (15 novembre) al 21 dicembre i visitatori.

Trasformato in un villaggio incantato, il paese accoglierà grandi e piccini, offrendo la possibilità di girellare nelle casette disposte nel parco “reale”, di visitare il castello, partecipare alla Scuola degli Elfi, agli spettacoli nella Casa di Babbo Natale e a tante iniziative, a partire dalla degustazione gratuita alla Bottega del Natale, con la Cantina dei Produttori di Govone (domenica 16 novembre).

L’evento è in realtà diffuso nel territorio di Langhe, Monferrato e Roero. Oltre a Govone, dove il mercatino si è sviluppato negli anni divenendo uno dei più prestigiosi d’Europa, coinvolge Asti, San Damiano d'Asti e Santo Stefano Belbo.

Per tutte le info su eventi, mobilità, spettacoli e altro consultare il sito: https://www.magicopaesedinatale.com/